Sterk Club Brugge walst over Standard en springt naar tweede plaats

Na het knappe gelijkspel tegen Dortmund in de Champions League heeft Club Brugge zondag ook een klinkende zege geboekt in de competitie tegen Standard. De landskampioen had geen kind aan de ontiegelijk zwakke bezoekers uit Luik en won met 3-0. Denswil, Dennis en uitblinker Amrabat klaarden de klus al na 35 minuten. Door die zege springt Club Brugge over Antwerp naar de tweede plaats. Standard valt uit de top-zeven.

Na de puike 0-0 tegen Dortmund van afgelopen woensdag zag Club-trainer Leko geen redenen om aan zijn basiselftal te sleutelen. Bij Standard kon Michel Preud’homme geen beroep doen op aanvoerder Mpoku. Marin kwam zo in de ploeg. Ook Maxime Lestienne mocht bij zijn terugkeer naar zijn ex-club in de basis starten. De voormalige publiekslieveling van Jan Breydel hield Renaud Emond op de bank.

Zo sterk Standard donderdagavond acteerde tegen Sevilla (1-0-winst), zo zwak presenteerde het zich vandaag in Brugge. Vooral defensief klungelden de Rouches er op los. Typerend was de 1-0 na 7 minuten waarbij Luyindama, donderdag nog de rots in de branding, kinderlijk onder de bol doorging op een hoekschop van Vanaken. Denswil nam het vroege sinterklaascadeau aan en legde de 1-0 met de binnenkant van zijn linkervoet netjes aan de tweede paal binnen.

Amper tien minuten later tekende Vanaken voor zijn tweede assist van de namiddag. Een schitterende doorsteekpass door de benen van alweer Luyindama in een een-tweetje met Dennis. De Nigeriaan mocht alleen op Ochoa af en krulde de bal in de benedenhoek. Meteen het laatste wapenfeit van Dennis, die zich blesseerde bij dat doelpunt of de viering ervan. De 18-jarige Cyril Ngonge - nota bene voor het eerst in de wedstrijdkern bij blauw-zwart - was zijn opmerkelijke vervanger.

Maar ook zonder Dennis bleef Club Brugge spelen met een gelaten Standard. De bezoekers creëerden voor de pauze geen enkele doelkans. De landskampioen drukte door en forceerde de definitieve beslissing. Sofyan Amrabat - net zoals woensdag tegen Dortmund uitblinker - reageerde na 35 minuten het snelst op een afvallende bal en knalde zijn eerste voor Club droog tegen de touwen.

Leko moest na de rust zijn enige overgebleven flankspeler Clinton Mata binnen laten, Saulo Decarli was zijn vervanger. Club ging in de tweede helft achterover leunen en liet Standard komen. De match verwaterde en het duurde tot de 63e minuut voor het Jan Breydelstadion nog eens werd opgeschrikt. Vanheusden dwong doelman Horvath tot een glansparade met een kopbal op een corner van Carcela.

Preud’homme gooide met Orlando Sá, Renaud Emond en Obbi Oulare nog drie centrumspitsen in de strijd, maar het was Club Brugge dat nog de beste kansen creëerde. De jonge Ngonge was dicht bij zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van blauw-zwart, Sofyan Amrabat bekroonde zijn beresterke match nog bijna met de 4-0 na een geweldige individuele actie, maar Ochoa redde al even knap. De Marokkaanse Nederlander smeerde na een Zidane-beweging Moussa Djenepo nog een tweede gele kaart aan in de slotfase.

In de stand wipt Club Brugge met 34 punten over Antwerp (32 ptn) naar de tweede plaats. The Great Old verloor zaterdag thuis met 1-3 van STVV. De voetbalavond wordt om 18u voortgezet in het Constant Vanden Stockstadion, waar Anderlecht (30 ptn) leider Racing Genk (35 ptn) ontvangt. Standard staat net buiten de top zes. Met 26 punten is het zevende. Charleroi, dat evenveel punten telt, staat op de zesde plaats.

