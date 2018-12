Waasland-Beveren blijft in het sukkelstraatje en gaat ook tegen Eupen onderuit

Adnan Custovic heeft het tij nog niet kunnen keren bij Waasland-Beveren. Na de nederlaag tegen Moeskroen vorige week moesten de Waaslanders nu hun meerdere erkennen in Eupen. Een doelpunt van Yuta Toyokawa volstond voor de Panda’s om de drie punten thuis te houden. Waasland-Beveren blijft laatste, Eupen hijst zich naast Oostende op de 11e plaats. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Het regende pijpenstelen in de Oostkantons, maar dat speelde de thuisploeg geen parten. Na een knappe combinatie kon Toyokawa de gemeten voorzet van Fall overhoeks binnenkoppen: 1-0. Op slag van rust opnieuw een prima kans voor Eupen, maar Blondelle kopte net naast. Meteen na de rust liet Boljevic de gelijkmaker liggen. Hij mocht alleen op doelman Van Crombrugge afstormen, maar besloot te centraal. In de slotminuten liet Eupen na de match helemaal dood te doen. Roef zweefde het schot van Ocansey uit de winkelhoek. Invallers Pollet en Schouterden knalden respectievelijk over en naast.

Eupen doet een prima zaak in de strijd voor het behoud. Met 19 punten staan de troepen van Makelélé in de buik van het klassement op de elfde plaats. Bij Waasland-Beveren creëerde de trainerswissel nog niet het gewenste schokeffect. Onder Adnan Custovic verloren de Leeuwen tegen degradatieconcurrenten Moeskroen en Eupen. De Waaslanders (11 ptn) behouden de rode lantaarn.