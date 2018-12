Charleroi staat (voorlopig?) weer in Play-off 1 na zege tegen Cercle Brugge

Charleroi heeft een uitstekende zaak gedaan. Het won met 3-1 tegen Cercle Brugge en staat tot minstens morgen opnieuw op de zesde plek. De Carolo’s swingden, met als kers op de taart een magistrale vrijetrap van Ilaimaharitra..

Een goeie 12.000 fans, knuffelberen op het veld voor de minderbedeelde kinderen uit de regio: de wedstrijd tussen Charleroi en Cercle Brugge begon alvast hartverwarmend (bekijk de beelden hier). Voor beide ploegen was de wedstrijd bijzonder interessant. Omdat de top zes dit weekend tegen elkaar speelt, konden ze zomaar erg dicht bij Play-off 1 komen. Charleroi deed dat met de gebruikelijke elf, terwijl Laurent Guyot bij Cercle de geschorsten Mercier en Lusamba moest missen.

Het enthousiasme van de fans zette zich dan ook snel door op het veld. Al in de eerste minuut knalde Cardona over de kooi van Penneteau, maar vanaf dan nam Charleroi het heft in handen. Toegegeven, ze werden enkele keren geholpen door de lakse Cercle-verdediging, die elk duel om de tweede bal verloor. Onder impuls van een kwieke Bruno, een sierlijke Benavente en een sterke Osimhen kreeg Charleroi kans na kans, en op het kwartier trof Benavente raak na een goeie combinatie tussen hem, Osimhen en Bruno.

Cercle probeerde wel, en na een vrijetrap van Gakpe kopte Cardona op de deklat. En het doelhout kreeg het ook aan de andere kant stevig te verduren: Osimhen knalde op de paal na een goeie doorsteekpass van Benavente en twee minuten later scheerde de vrijetrap van Bruno de deklat.

Magistrale Ilaimaharitra

Cercle kwam iets scherper uit de kleedkamer, en Charleroi mocht Dessoleil al snel danken dat hij met een ultieme tackle Cardona van de gelijkmaker hield. Maar op de counter was Charleroi vlijmscherp: Benavente mocht – randje buitenspel – doorgaan op rechts en legde goed af op Osimhen. Die trapte op Nardi, maar de bal vloog alsnog tegen de touwen. Guyot greep in en bracht Bongiovanni in de ploeg voor een zwakke Appin, maar het bracht weinig zoden aan de dijk.

Integendeel, Charleroi bleef komen en op het uur tekende Marco Ilaimharitra voor het kunststukje van de avond. Hij schoot een vrijetrap vanop zo’n 25 meter staalhard in de winkelhaak, een oververdiend doelpunt voor de Malagassiër die aan een sterk seizoen bezig is. Cercle milderde nog via de ingevallen Bongiovanni, maar verder kwam de Vereniging niet meer.

Charleroi doet een uitstekende zaak in het klassement en staat tot minstens vandaag op de zesde plek. Met het puntenverlies van Gent vrijdag en de top-6 die straks tegen elkaar speelt, kan Charleroi de winnaar van het weekend worden.