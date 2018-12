Ook een blunderende VAR kan STVV niet afstoppen: Kanaries maken indruk tegen Antwerp met vierde zege op rij

STVV is met knappe 1-3 cijfers gaan winnen op het veld van Antwerp. De Kanaries kwamen al vroeg op voorsprong via een strafschop van Botaka, maar The Great Old kwam met veel geluk langszij. De Limburgers lieten zich echter niet kisten door een blunderende VAR, bleef vrank en vrij voetballen en klom nog voor de pauze opnieuw op voorsprong na een knappe aanval die door Bezus werd afgerond. Na de pauze besliste Garcia de partij. STVV pakt zo 12 op 12 en nestelt zich voorlopig naast nummer vier Anderlecht, dat morgen pas speelt. Antwerp laat een gedeelde leidersplaats liggen.

Het belangrijkste over de opstellingen in deze ‘schaduwtopper’: Jelle Van Damme zagen we de voorbije week in De Slimste Mens, maar gisteren niet op het veld. De geschorste Antwerp-verdediger werd vervangen door Borges. Gelukkig voor Laszlo Bölöni was Haroun weer beschikbaar. Ook STVV miste een pionnetje door schorsing: Endo loste Boli af.

De beginfase mochten we gerust tumultueus noemen. Al in de eerste minuut zagen we Govea hinkend het veld verlaten. Hij had zichzelf in de bal verslikt en raakte vervolgens in het duel geblesseerd. De Mexicaan kwam nog even terug, maar zijn match zat er na vijf minuten toch op. Niet Hairemans, maar Lamkel Zé kwam hem vervangen.

Bolat verdiende rood

De volgende Antwerp-speler in de picture: Sinan Bolat. De doelman plukte een corner en wilde snel hervatten. Voelde hij zich gehinderd door De Sart? Het zal dan wel, want Bolat plantte zijn elleboog in het gezicht van de middenvelder. Onbegrijpelijk. Scheidsrechter Put twijfelde niet en wees terecht naar de stip. De VAR hoefde die fase zelfs niet te bekijken, maar had wel mogen doorgeven dat dit eigenlijk een rode kaart verdiende. Bolat mocht blijven staan, de penalty van Botaka kon hij wel niet pakken.

LEES OOK.Hoe kan dit geen rood zijn? Antwerp-doelman Bolat komt héél goed weg met geel karton voor vuistslag

Foto: JEFFREY GAENS

0-1 en het spel zat meteen op de wagen want de thuisfans waren ziedend. Op het kwartier kwam hun ploeg eindelijk opzetten. Refaelov trapte een keer naast, Mbokani zag zijn schot afgeblokt en Juklerod… zag een voorzet via Tomiyasu over Steppe in doel belanden. De gelijkmaker was een feit, met een gelukje. Een dubbel gelukje want vlak voor de goal had Lamkel Zé een overtreding gemaakt en die bleef onbestraft. STVV had reden om te klagen, maar natuurlijk niet om de ref proberen te misleiden. Kamada kreeg terecht geel voor een schwalbe.

Nu toch Hairemans

De eerste helft bleef aangenaam, met kansen over en weer. In minuut 37 kwamen de bezoekers opnieuw op voorsprong. Garcia bediende listig Bezus in de zestien en de Oekraïense spelmaker trapte in één tijd met z’n mindere linker paal binnen. Buta verhinderde wat later nog net de 1-3 want De Sart stond klaar om binnen te koppen. Maar ook de 2-2 had voor rust nog gekund. Refaelov nam Steppe voor de derde keer onder vuur, zijn schot belandde rakelings naast.

Foto: JEFFREY GAENS

Bölöni bracht na rust toch Hairemans in plaats van verdediger Opare. Maar de wissel bracht niet veel zoden aan de dijk. STVV hield het achterin goed dicht en stond relaxter te voetballen, ook nadat spelmaker Bezus naar de kant ging. Botaka passeerde Juklerod en legde goed af, De Norre fusilleerde de lat. En topschutter Kamada trapte net naast na een goeie actie van invaller Acolatse. Marc Brys had enkel te klagen over de afwerking, die derde goal had eigenlijk al een feit moeten zijn.

Tweede Antwerp-blessure

Bij Antwerp baalden ze intussen nog meer want ook Arslanagic, dit seizoen de sterkhouder achterin, moest geblesseerd naar de kant. Dat Bölöni met Rodrigues een offensieve pion erop gooide, was begrijpelijk. Het werd stilaan tijd om wat meer risico’s te nemen. Maar ach, het mocht niet baten. Een kwartier voor tijd maakte Garcia er na een corner 1-3 van. Boeken toe – nadien gebeurde er niet te veel meer, Steppe pakte enkel nog een schot van Rodrigues. Na het laatste fluitsignaal mocht Brys voor de vierde keer op rij juichen. Erg knap, deze 12 op 12, waarmee zijn ploeg zich als een belangrijke Play-off 1-kandidaat profileert. Volgende week wacht concurrent Standard.

Op de Bosuil helaas dus geen feestje ter ere van de leidersplaats. Een gemiste kans.