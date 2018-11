Spitsengoal van verdediger Dylan Bronn redt punt voor inefficiënt AA Gent op het veld van goed spelend Lokeren

Een koude avond in het Waasland was er bijna eentje in mineur geworden voor AA Gent. De Buffalo’s kregen heel wat kansen tegen Lokeren, maar scoorden lange tijd niet. Dat deden de troepen van Trond Sollied wel, twee keer zelfs, maar in het slot pakte Gent alsnog een punt: 2-2.

Bij Gent dropte Jess Thorup Vadis Odjidja opnieuw in de basis, maar in de beginfase was Lokeren de betere ploeg. Al in de vierde minuut ontsnapten de bezoekers aan een achterstand. De Ridder stuurde Hupperts op wandel. Die behield goed het overzicht en legde perfect af voor Miric, maar die mikte het leer onbegrijpelijk naast de kooi van Kalinic. Ook een kopbal van Miric ging niet tegen de netten.

Chakvetadze vond het toen wel welletje geweest en nam de wedstrijd in handen voor Gent. Hij kon in minuut 18 zelfs recht op De Wolf af, maar koos er vreemd genoeg voor om af te leggen naar Limbombe. Weg kans voor de Buffalo’s. Aan de overkant miste een poging van Terki het doel en testte Miric, alweer hij, zonder succes de reflexen van Kalinic. Gent claimde terecht hands van De Ridder op de rand van de zestien, maar kreeg de fout niet mee. Vlak voor het rustsignaal stond het dan toch nog 1-0. Marecek haalde uit van net buiten de zestien. De bal week af op Rosted en verdween onhoudbaar in doel.

Trond Sollied. Foto: BELGA

Gent mist, Lokeren scoort

Meteen na rust was het eigenaardig genoeg Lokeren dat het initiatief nam. Hupperts ging voor de zoveelste keer op wandel en leek uit te gaan halen, maar net dan struikelde hij over zijn eigen voeten. Spijtig voor de Nederlander. Aan de overkant had Vadis pech. Hij nam een afvallende bal meteen op de slof, maar trof de buitenkant van de paal. Dat was het begin van een goede periode van Gent.

Trond Sollied is inderdaad een tovenaar. Guus Hupperts lijkt plots een onweerstaanbare winger. #SportingLokeren #LOKGNT @sportwereld_be — Bart Lagae (@BartLagae) 30 november 2018

De Wolf moest eerst alert zijn op een kopbal van Bronn. Amper een minuut later haalde Chakvetadze de achterlijn. De Georgiër legde perfect af voor Awoniyi, die er op een paar meter van doel toch nog in slaagde om de bal tegen een Lokerse verdediger te knallen. Gent drong aan maar liep na dik een uur op een tweede tegengoal. Een voorzet van Hupperts schoot door tot bij Terki, die de 2-0 eenvoudig in doel kopt. Kalinic stond erbij en keek ernaar.

Slotoffensief

Thorup bracht David in, maar de eerste kans na die vervanging was voor alweer Miric. De diepe spits trapte de bal echter hoog over en naast. Aan de overkant redde De Wolf tot twee keer toe op pogingen van David en Awoniyi. Cevallos raakte dan de paal voor Lokeren en plots scoorde Gent dan toch. Rosted kopte de 2-1 tegen de netten na een vrije trap van Dompé. De Buffalo’s leefden op en Bronn maakte twee minuten voor tijd de 2-2. Zoals een echte spits: aanpakken, draaien en knallen. Ook na inspectie van de videobeelden bleef de goal staan.

In de stand blijft Gent zevende met 25 punten uit zeventien wedstrijden. Lokeren telt 11 punten en is na samen laatste met Waasland-Beveren.