Gent speelt met vuur, maar wint zuinig tegen tien man van Eupen en staat in de top zes

Gent heeft de 18e speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 2-0 zege tegen Eupen. De Buffalo’s kwamen al vroeg op voorsprong via Rosted en op het halfuur zat de thuisploeg helemaal op rozen toen Marreh een domme tweede gele kaart pakte. Maar tegen tien van Eupen liet Gent de match snel te beslissen. In de tweede helft kwamen de Panda’s een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar uiteindelijk besliste Bronn alsnog de partij. Door de zege sluipt Gent opnieuw de top zes binnen.

De Gentse spitsen zijn niet in vorm. Roman Yaremchuk worstelde opnieuw met de bal. Letterlijk ook, want bij zijn eerste twee noemenswaardige controles maakte bij hands. Maar wie heeft spitsen nodig als je Dylan Bronn en Sigurd Rosted hebt? De twee centrale verdedigers van AA Gent scoren tegenwoordig als volleerde goalgetters. In alle competities zitten ze samen aan negen doelpunten. Vijf voor Rosted, vier voor Bronn. Net als op de vorige speeldag tegen Lokeren namen ze beide Gentse goals voor hun rekening. Toeval is dat niet. Rosted was eerder in zijn carrière middenvelder, Bronn speelde in een ver verleden zelfs als aanvaller.

Foto: BELGA

Rosted zit intussen aan drie treffers op een rij. Tussen zijn goal in Lokeren en de openingstreffer tegen Eupen in scoorde hij ook in de bekermatch tegen Beerschot Wilrijk. Je zag niet alleen blijdschap, maar ook ongeloof bij de Noor toen hij na twaalf minuten AA Gent op voorsprong schoot. Het was zijn collega-centrale verdediger Dylan Bronn die na een hoekschop van Verstraete eerst probeerde af te drukken, maar via een Eupens been kwam de bal panklaar voor de voeten van Rosted.

AA Gent liet tegen Eupen twee gezichten zien. Goed voor rust, ongeïnspireerd erna. De Buffalo’s kregen in de eerste helft een vijftal prima kansen, maar sprongen daar te laks mee om. Schlemiel van de dag was Marreh. Hij stond al met geel toen hij uit frustratie voor een nieuwe overtreding de bal over de zijlijn keilde. Ref Wim Smet volgde de regels en gaf hem zijn tweede geel.

Foto: Photo News

De krappe voorsprong bleef wel een risico. De thuisploeg kreeg een flinke waarschuwing toen Souquet op slag van rust een bal van de lijn moest keren. Eerder in de eerste helft had Kalinic na een hoekschop al eens een bal onder zijn lat vandaan gehaald. De fotografen legden de sierlijke sprong met gretigheid vast.

Buffalo’s dommelen in

AA Gent speelde na rust met vuur. Voor het uur ontsnapten de Buffalo’s twee keer aan de gelijkmaker, twee keer na een counter. Bij de eerste verloor de bijzonder bleke Chakvetadze de bal, waarna Toyokawa aan de overkant helemaal alleen voor doel opdook. De Japanner stiftte de bal over Kalinic, maar op de perfecte hoogte voor Rosted om de bal nog van de lijn te keren. Nauwelijks een minuut later stormde Fall alleen op Kalinic af, maar de Kroatische doelman redde.

Na 66 minuten greep Gent-coach Jess Thorup in met een dubbele wissel. Het was nodig, want de Buffalo’s stonden in te dommelen tegen de tien man van Eupen. In de Ghelamco Arena kon je soms een speld horen vallen. Invallers David en Limbombe moesten helpen zoeken naar de 2-0. Het niveau bleef echter zakken. Het thuispubliek begon zelfs te fluiten.

Opnieuw was er hulp van een centrale verdediger nodig. Dylan Bronn knalde na een hoekschop de 2-0 tegen de touwen. De eerste competitiezege sinds 3 november was geen mooie, maar wel een belangrijke. Enige minpunt: Verstraete en Asare zijn volgende week tegen Charleroi geschorst.