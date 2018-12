Leider Racing Genk laat verrassend punten liggen tegen KV Kortrijk

Racing Genk heeft verrassend punten laten liggen in de thuismatch tegen KV Kortrijk. Een goal van Samatta leek de competitieleider op het juiste spoor te zetten, maar vlak voor rust maakte KV Kortrijk gevleid gelijk dankzij een verwoestende uithaal van Julien de Sart. Na rust slaagden de Limburgers er ondanks een dolle slotfase niet meer in het verschil te maken, waardoor Genk achterblijft met een 6 op 15 in de competitie. De voorsprong op Club Brugge blijft zo beperkt tot vijf punten. Beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Na de 1-3-zege in de beker op het veld van Charleroi koos Genk-trainer Philippe Clement opnieuw voor zijn sterkste elf. Bij de bezoekers uit Kortrijk toverde Yves Vanderhaeghe konijn Imoh Ezekiel uit de hoge hoed voorin. Batsula en Van der Bruggen bleven staan na de bekerzege tegen de buren uit Zulte Waregem.

Beide teams begonnen voortvarend aan de partij, met kansjes over en weer. Halfweg de eerste helft was het echter de leider die het laken naar zich toe trok. Eerst kopte Sébastian Dewaest een hoekschop nog naast, maar daarna faalde Mbwana Samatta niet. De Tanzaniaan reageerde snel op een voorzet van Leandro Trossard en trapte de bal spijkerhard via de onderkant van de deklat in doel: 1-0. Door zijn goal is Samatta meteen weer co-topschutter, samen met Anderlecht-spits Ivan Santini.

Driemaal is geen scheepsrecht voor Pozuelo

Genk was plots helemaal los en Alejandro Pozuelo trok het spel helemaal naar zich toe. De Spanjaard combineerde met Dieumerci Ndongala en ging op wandel door de bezoekende defensie. Pozuelo leek te lang te talmen, maar toverde vanuit een moeilijke hoek nog een knap schot uit de schoenen. De paal hield hem van de 2-0. Enkele minuten later was de Spanjaard daar weer, maar zijn afstandsschotje was net wat te zwak om Kortrijk-doelman Thomas Kaminski te verrassen.

Ook de derde keer kende Pozuelo geen geluk: een vrije trap zoefde centimers over de kruising. Tussenin had de Spanjaard ook Leandro Trossard op weg gezet naar het Kortrijkse doel. De Rode Duivel werkte keurig af, maar zag zijn goal afgekeurd voor buitenspel.

De Sart bezorgt bezoekers onverhoopt gelijkspel

Genk verzuimde zijn overwicht om te zetten in goals en zag op slag van rust KV Kortrijk langzaam maar zeker weer in de match komen. Eerst mikte Elohim Rolland nog net over de winkelhaak, maar toen de Franse middenvelder daarna met wat kunst- en vliegwerk de bal tot bij Julien de Sart worstelde, haalde die verwoestend uit van net buiten de zestien. Precies in de hoek: 1-1. Een ijskoude douche voor de Luminus Arena.

Ook na rust had Genk het merendeel van het balbezit, maar de Limburgers hadden het na rust wel moeilijker met het blok van Veekaa. Bijna zette een ex-speler hen wel op het juiste spoor. De videoref meende handspel gezien te hebben van Kumordzi en fluisterde ref Alen in om eens naar de beelden te gaan kijken, maar de scheidsrechter besloot Genk toch geen strafschop te geven. Twintig minuten voor tijd ontglipte Bryan Heynen de West-Vlaamse defensie. De middenvelder legde altruïstisch opzij, maar verdediger Joseph Aidoo knalde vanuit een scherpe hoek wild voorlangs.

De hartslagmeter ging nog wat meer de hoogte in in Limburg toen KV Kortrijk voor de perfecte hold-up leek te zorgen op een messcherpe counter. De Sart zette Teddy Chevalier moederziel alleen voor doel, de spits prikte de bal centimeters naast de paal. Genk ontsnapte zowaar aan de 1-2, terwijl de verhouding in het aantal doelkansen intussen al was opgelopen tot… 21-7. Ondanks een heus slotoffensief slaagde de thuisploeg er niet meer in te scoren. Daardoor blijft de voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge beperkt tot vijf punten.