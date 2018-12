Moeskroen en Zulte Waregem schieten weinig op met scoreloos gelijkspel

Moeskroen en Zulte Waregem hebben in een heus kelderduel op de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League 0-0 gelijkgespeeld. Beide ploegen laten zo de kans liggen om weg te raken uit de gevarenzone. Ellendig, desolaat of troosteloos zijn allemaal synoniemen die deze wedstrijd kunnen weerspiegelen. De uitslag was dan ook 0-0.

Van kwaad naar erger. Zo kan je deze partij het best omschrijven. Het was geen weer om een hond door te jagen. De regen viel met bakken uit de lucht. Daarom hadden de terreinverzorgers van Moeskroen voor de doelgebieden met vloertrekkers het overtollige water proberen te verwijderen. Hilarische beelden.

Die actie bleek een maat voor niks te zijn, veel mogelijkheden kregen we niet te zien. Toch hadden beide coaches hun beste ploeg opgesteld. Bij Essevee kwamen Sylla en Bongonda aan de aftrap, Buffel en Bjordal zaten op de bank. Storck voerde drie wissels door. Gulan, Pierrot en Butez mochten beginnen aan de wedstrijd.

Het leek meteen een amusante pot voetbal te gaan worden. Al na vijf minuten miste Sylla een enorme kopkans na een vrijschop. Wat we daarna te zien kregen, was eigenlijk niet om op televisie rechtstreeks uit te zenden. Had het te maken hebben met de bekermatch van afgelopen week die nog in de benen zat? Wie zal het zeggen. Moeskroen kwam na een kwartier iets beter in de match, maar deed niks met het balbezit dat het verwierf. Zulte Waregem wachtte hen op om uit te breken op de tegenaanval. Essevee had de intentie om er iets van te maken, maar telkens was de laatste pass niet goed of liep er iets mis in de opbouw. De Pauw kon nog eens alleen op Butez af, maar de aanvaller talmde te lang en leed balverlies. De balans bij de rust was dan ook mager. Moeskroen had een keer op doel getrapt, niet eens tussen het kader. Essevee van zijn kant liet zeven schoten optekenen.

Festival van foute passes

Hopend op beterschap vatten beide ploegen de tweede helft aan. Die was zowaar nog slechter dan de eerste. De fauw kon meteen na de pauze eens oprukken en speelde Bongonda aan. Die zijn voorzet leverde niks op. Het was een festival met foute passes, slechte communicatie en geen kansen. Het toppunt was dat het centrale duo Dussenne-Boya elkaar voor de voeten ging lopen bij het uitverdedigen. Schrijnend.

Een vrije trap van De fauw die net naast ging, was een zeldzaam moment van opwinding. Dat Lokeren ondertussen op achterstand was gekomen, was het enige positieve nieuws. Sylla probeerde het nog eens met links vanop afstand, maar zijn schot waaide over. Een vrijschop van Buffel werd door Butez van onder zijn doellat gehaald en Dussenne keek in de extra tijd nog tegen een tweede geel karton aan.

In de stand schieten beide ploegen niet veel op met een punt. Essevee blijft op de dertiende stek hangen, Moeskroen staat een plek lager gerangschikt. Voor Dury en de zijnen volgt een trip naar Standard, de komst van Charleroi en een derby op KV Kortrijk. Les Hurlus trekken volgende week naar Eupen, ontvangen dan Anderlecht en moeten naar Antwerp.