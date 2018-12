Oulare bezorgt Standard gelijkspel bij sterk STVV

Standard en STVV hebben zaterdagavond 1-1 gelijkgespeeld. Obbi Oulare scoorde bij zijn eerste basisplaats en sleepte zo een puntje uit de brand voor de Rouches nadat Japanse sensatie Daichi Kamada de thuisploeg op voorsprong had gebracht. Door het gelijkspel schuiven STVV en Standard (voorlopig) allebei een plaatsje op in het klassement: de Kanaries worden vierde, de Rouches zesde.

Daar waar STVV met zijn beste elf aan de partij kon beginnen, was het puzzelen geblazen voor Michel Preud’homme. De Luikse T1 kon niet beschikken over de geschorsten Carcela en Djenepo, en de geblesseerde Bokadi, Cavanda, Mpoku, Pocognoli en Orlando Sa. Luyindama en Marin begonnen met enkelklachten op de bank. Door dat alles kwamen Agbo, Kosanovic en – voor het eerst dit seizoen vanaf de aftrap – Oulare in de ploeg en begonnen de Rouches in een 3-5-2-formatie.

Standard spiegelde zich dus aan STVV, dat de eerste helft voor zijn rekening nam en ontzettend veel doelgevaar creëerde. Een doelpunt van Kamada werd eerst nog terecht afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later dribbelde de Japanse topschutter van de Kanaries de Luikse defensie op een hoopje, maar weigerde hij de bal terug te leggen. Zijn schot eindigde op Standard-keeper Ochoa.

En nog binnen het openingskwartier raakte Boli met een harde pegel de paal. Ochoa redde de rebound van de mee opgerukte De Norre. De Mexicaan moest daarna nog tussenkomen op twee prima kansen voor Boli en een zag De Sart alleen voor zijn doel opduiken en naast trappen. Aan de overkant profiteerde Kosanovic bijna van de strakke wind door een hoekschop rechtstreeks op doel te trappen. Steppe pareerde op de lijn.

Toch was het STVV dat nog voor rust zijn verdiende voorsprong kreeg. Vanheusden stapte verkeerd uit op een inspeelpass van Garcia, Laifis zorgde niet voor de nodige rugdekking en Kamada kon vrij op het Luikse doel afstormen, omspeelde Ochoa vlotjes en legde de 1-0 binnen.

Standard moest na de pauze komen en STVV, dat wel gevaarlijk bleef op de counter, kreeg het lastiger. Na enkele gevaarlijke situaties incasseerden de Truienaars toch de gelijkmaker. Oulare ontsnapte aan de buitenspelval en dribbelde à la Kamada STVV-keeper Steppe: 1-1. Het spel bleef in de stijl van een cupmatch in sneltempo op en neer gaan. Het doelpunt kon aan elke kant vallen, maar gescoord werd er niet meer. Een al bij al billijk gelijkspel.