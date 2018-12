Uitgerekend dankzij twee goals van Refaelov springt Antwerp over Club Brugge naar tweede plaats

Antwerp heeft zondagmiddag met duidelijke 0-3-cijfers gewonnen op het veld van Cercle Brugge. Twee goals van Lior Refaelov en één treffer van William Owusu zorgden ervoor dat The Great Old zijn schaapjes vlak na rust al op het droge had. Door de zege springt Antwerp over Club Brugge naar de tweede plaats. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Faris Haroun miste vanmiddag de terugkeer naar de vereniging die hem uit de vergeetput in Engeland haalde. Minder pk’s op het middenveld dus maar Bölöni loste dat op door achterin met drie man te starten en een middenveld zonder een echte zes en voorin Rodriguez rechts, Owusu tegen zijn ex-ploeg Cercle links en Mbokani centraal. Rodriguez kon de Great Old al snel op voorsprong brengen maar mikte onbeheerst over.

Cercle miste achterin het centraal duo Lambot-Taravel en haalde Koné (ex-Antwerp) achteruit maar Guyot koos voor een opvallend aanvallende bezetting met zowel Mercier als Bongiovanni op het middenveld en drie spitsen (Hazard, Cardona en Gakpé). Kylian Hazard had er duidelijk zin in na twee weken op de bank en Bolat moest zich reppen om zijn schot uit de korte hoek te halen.

Owusu lokt penalty uit én scoort

Een lekkere start zeg maar, en daar hadden ze zich bij Cercle ook op voorbereid. Guyot programmeerde de laatste training op zaterdag speciaal om 14.30 uur - op hetzelfde aanvangsuur van de wedstrijd dus. “Omdat ze dan niet aan een siesta moeten denken want tegen Antwerp moet je er vanaf de eerste minuut staan”, maakte de Fransman zijn spelers duidelijk.

In de achtste minuut ging de alarmbel al af. Owusu kwam oog in oog met Nardi en tuimelde slim over de doelman die nochtans zijn handen tegen de vlakte hield. Visser wees resoluut naar de stip en ook de VAR kon hem niet op andere gedachten brengen. Op de plaats waar hij voor Club Brugge zo vaak strafschoppen omzette stuurde Refaelov Nardi de verkeerde hoek uit. Cercle zocht meteen de gelijkmaker maar Antwerp kwam dichter bij de 0-2, gelukkig voor Cercle bewees Nardi dat hij echt wel één van de betere keepers in 1A is door Owusu het scoren te beletten.

Vijf minuten voor de rust lukte dat echter niet. Bij Cercle stonden ze achterin nogal knullig te verdedigen, Etienne kreeg geen vat op Buta en ook gelegenheidskapitein Koné reageerde te laat en Owusu aarzelde geen seconde. Antwerp goed op weg om dé zaak van het weekend te doen en naar de tweede plaats te klimmen.

Refaelov neemt snel twijfel weg

In de tweede helft kreeg het daar al snel zekerheid over. Cercle stak een handje toe met dom balverlies van Palun en Mbokani legde de bal perfect klaar voor Refaelov, die met zijn tweede goal alle twijfel wegnam.

Het pleitte wel voor Cercle dat het bleef voetballen maar voorin mist Irvin Cardona ook twee maanden na zijn terugkeer uit blessure scherpte. Hij mikte een kans op de aansluitingstreffer hoog over. Net als vorige week op Charleroi was Etienne dicht bij een goal maar Bolat blokte af en Vandamme redde de rebound op de lijn. Antwerp kon in een zetel de 90 minuten en de ruim 4 minuten toegevoegde tijd volmaken.