Rode lantaarn Lokeren wint van seizoensrevelatie STVV, maar raakt liefst vier spelers kwijt

Buigen of barsten, dat wordt de Wase derby volgende week zaterdag voor Sporting Lokeren. De manschappen van Trond Sollied boekten een knappe 2-0-zege tegen STVV, de eerste driepunter sinds november, maar zag twee spelers geblesseerd uitvallen én nog twee anderen hun vijfde gele kaart pakken.

Of het aan de onuitgegeven elf lag, dat durven we toch te betwijfelen maar Lokeren pakte met een fel door elkaar gehusseld elftal zijn eerste overwinning na een 1 op 12. Terwijl STVV met zijn vertrouwde elf aantrad, kon Trond Sollied achterin weer rekenen op Filipovic. Daardoor werd Diaby naar rechts geschoven waar Tirpan ontbrak wegens blessure. Het aanvallend kwartet was een primeur. Cevallos kreeg de voorkeur op Rassoul, Benchaib kreeg zijn eerste basisplaats, Jovanovic pas zijn tweede, ten koste van Hupperts en Terki. Veel mooiweervoetballers dus, terwijl denregen met bakken uit de hemel viel. Maar het werkte wel.

STVV, dat heet de best voetballende ploeg van eerste klasse te zijn maar tegen een agressief Lokeren piepten de Kanaries een helft lang een vals deuntje. Op geen enkel moment kreeg het grip op het middenveld en mocht het nog van geluk spreken dat Jovanovic met de rug naar doel bal na bal verkeerd afspeelde. Terwijl STVV een helft lang geen enkele kans bij elkaar speelde, versierde Lokeren er drie. En telkens vertolkte STVV-doelman Steppe een hoofdrol. De eerste, een slappe plaatsbal van Benchaib, kreeg Steppe niet klemvast. De tweede, een net iets te slappe tegenvoetse kopbal van Miric, haalde hij wel uit zijn kooi. Bij de derde, daar ging het weer mis. Overmeire veroverde het leer van Bezus, Marecek schoot niet eens zo hard, maar een late stuit deed Steppe de mist in gaan. Miric was gevolgd en prikte zijn derde van het seizoen binnen. Daarmee is de Serviër topschutter van Lokeren, wat alles zegt over de zwakste aanval van 1A. De schreeuw van Steppe sprak boekdelen: hij besefte dat hij zeep aan zijn handen had.

Brys greep in en liet De Sart in de kleedkamer, Endo kwam erin. Lokeren kreeg meteen een waarschuwing: Kamada pakte voor het eerst uit met zijn beruchte kapbeweging en legde terug op Bezus. Die trof de binnenkant van de paal. Lokeren kroop achteruit en speelde een kwartier lang met vuur. Tot overmaat van ramp vielen de spelers als vliegen. Eerst verzwikte Miric zijn enkel toen hij een bal van Bezus probeerde stoppen. Hoe verguisd de Serviër soms wordt voor zijn weinig fijnbesnaarde acties, van het kwartet voorin was hij de laatste die je zou wisselen als er moet gebikkeld worden. Noodgedwongen verving Terki hem. Niet veel later moest ook Skulason eraf, eveneens al omdat hij verkeerd neerkwam op zijn enkel.

Overmeire en Cevallos geschorst

Omdat Lokeren zijn potige spel van de eerste helft niet wist vol te houden, kwam STVV er sporadisch door. Boli kreeg dé kans, maar een voetreflex van De Wolf voorkwam de gelijkmaker. Ook Kamada besloot op de doelman. Lokeren leek stand te houden. Toen Terki door de buitenspelval glipte en er 2-0 van maakte, was de derde zege van het seizoen een feit. Daardoor houdt Lokeren de kloof met Waasland-Beveren speelbaar. Toch smaakte de zege bitterzoet. Alsof de blessures nog niet genoeg waren, pakten ook Cevallos en Overmeire nog geel, waardoor ze volgend weekend geschorst zijn in het vitale duel tegen Waasland-Beveren. Of hoe ook dan weer een onuitgegeven elftal tussen de lijnen kan komen. Misschien pakt dat opnieuw goed uit voor de Waaslanders.