Top in Europa, maar in België wil het niet lukken: Club Brugge laat ook in Kortrijk punten liggen, doelpunt afgekeurd door VAR

Kortrijk blijft het zwarte beest van Club Brugge. Ook nu beet blauw-zwart de tanden stuk op een goed georganiseerd Kortrijk. Een afgekeurd doelpunt en twee puike reddingen van Kaminski leidden het puntenverlies in: het werd 0-0. Kaminski kroonde zich tot man van de match en hield voor de vierde keer dit seizoen de nul in de competitie. Vanderhaeghe blijft ongeslagen, Club Brugge blijft in eigen land op de sukkel met een magere 10 op 30. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Bij Club Brugge liet Leko de opnieuw fitte Denis starten, ten koste van Ngonge. Blauw-zwart moest op zoek in Kortrijk naar een nieuwe driepunter, nadat het vorig weekend onverwacht in het zand beet tegen Waasland-Beveren. Vanderhaeghe van zijn kant was erop gebrand om een vervolg te schrijven aan de goede prestatie op het veld van leider Genk. Zijn plan: Club Brugge op dezelfde manier opvangen. Chevalier nam de rol van zwervende aanvaller over van Ezekiel, en Hines-Ike verving de geblesseerde Kumordzi.

Altijd moeilijk in Kortrijk

Club Brugge heeft het altijd moeilijk in het Guldensporenstadion, en dat was nu niet anders. Het eerste kwartier ging het vlot heen en weer, zonder dat er echt kansen kwamen. Pas na tien minuten viel er een schot van Nakamba te noteren. Halfweg de eerste helft kwam Club Brugge beter in zijn spel en had het baloverwicht. Kortrijk zette daar heel weinig tegenover. Het enige aanvallende wapenfeit van de Kerels kwam van Avenatti, met een slap afstandsschot.

Foto: BELGA

Dennis beleefde een moeilijke avond en kon zich vanop links maar matig doorzetten. Het Brugse gevaar kwam dan ook vooral van de overkant, met Vormer. Op het einde van de rechterkant bereikte hij met een voorzet Rits, waarna hij de bal op de slof nam, maar Kaminski stond pal. De goalie groeit stilaan naar zijn beste vorm en hield zijn team met een prima redding van een achterstand. Rusten met een brilscore dus.

In de tweede helft eenzelfde wedstrijdbeeld. Kortrijk die goed georganiseerd stond en een moeilijk combinerend Club Brugge in blok afstopte. De Kerels loerden op de counter, terwijl Club Brugge op zoek probeerde te gaan naar de openingsgoal. Iets voorbij het uur leek die er ook te komen. Opnieuw Vormer, al of niet in buitenspel, bereikte met een scherp aangesneden voorzet Vanaken, die vrijstaande kon koppen. Maar Kaminski stond weer pal en redde zijn team een tweede keer.

Meer aanvallende impulsen

Leko besloot dat het tijd was voor meer aanvallende impulsen, en bracht Openda voor Nakamba. Dat loonde vrijwel meteen, want bij zijn openingsactie scheerde hij de lat. Op de daaropvolgende corner opende Dennis de score, maar na beraadslaging van de beelden keurde Lamrechts het doelpunt af omdat Denswil Rolland geduwd had.

Foto: BELGA

Het zag er steeds meer naar uit dat wie eerst scoorde, zou winnen. Vanderhaeghe had dat goed begrepen en bracht eerst Ezekiel, en dan Mboyo. Leko van zijn kant bracht een extra aanvaller met Ngonge. Even later gooide hij daar nog Schrijvers bij. De Kroaat wilde nieuw puntenverlies koste wat kost vermijden. Maar Club Brugge kon Kaminski amper nog verontrusten. Het was Kortrijk die nog het dichtst kwam bij de zege met kansen via Rolland, D’Haene en Mboyo, maar de bal wilde er niet in. Kaminski mocht zich terecht tot matchwinnaar kronen dankzij twee broodnodige reddingen. De Kerels hielden nu ook Club Brugge in bedwang, na vorige week al Genk. Vanderhaeghe blijft ongeslagen in zijn tweede periode als trainer van Kortrijk.

