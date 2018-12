Genk grote winnaar van het weekend: leider wint eenvoudig van KV Oostende (maar had véél meer moeten scoren)

Genk staat zeven punten voor Club Brugge en Antwerp. De leider won makkelijk en logisch van KV Oostende met 2-0 en kwam eigenlijk nooit in de problemen amper drie dagen na de Europese match tegen Sarspborg. Voor Genk is het de eerste thuiszege in drie wedstrijden, Oostende blijft met 22 punten hangen in de rechterkolom. Toch één werkpuntje: de competitieleider morste met de doelkansen, waardoor het ‘maar’ 2-0 werd. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Zakelijk, zonder franjes. De zege van Genk tegen Oostende was er eentje die even logisch als makkelijk was. Drie dagen na de Europese wedstrijd tegen Sarpsborg was het voor Clement en zijn spelers zaak om de kopjes er bij te houden. De Genkse coach wisselde vier namen om te voorkomen dat de Europa League een weerslag zou hebben op de competitie en de fiere leider voor de derde opeenvolgende thuiswedstrijd punten zou kosten.

Foto: Photo News

Al snel bleek die vrees onterecht, want Genk pakte de match meteen in handen. Via Samatta kon het al in de openingsminuten dreigen maar Ondoa maakte zijn schot onschadelijk. Plots was het wel schrikken toen Bataille aan de andere kant voor Vukovic verscheen. De jongeling mikte zijn poging echter op de doelman. Genk voerde daarna het commando met steriele druk, al moest Ondoa toch bij de les blijven. Uiteindelijk gebeurde het van ver: Malinovskyi mocht zomaar aanleggen van buiten de zestien en schoot de bal laag en onhoudbaar binnen. Oostende kreeg voor de rust nog enkele mogelijkheden via de counter, maar speelde telkens slecht uit waardoor Vukovic op beide oren kon slapen.

Hetzelfde spelbeeld na de rust

Het spelbeeld bleef na de rust ongewijzigd. Genk claimde de bal maar duwde nooit echt volledig het gaspedaal in, Oostende holde achter de feiten aan en had enorm veel moeite om iets te forceren. Na amper enkele minuten was de wedstrijd bijna zo goed als klaar toen Maehle de paal trof, en even later had Oostende geluk dat Pozuelo de bal niet in de kruising binnen borstelde. Zeker toen Samatta in de 66ste minuut een buitenspelgoal maakte, was het gewoon wachten tot de 2-0 viel en Genk zijn schaapjes op het droge had. Toch wou die tweede goal niet vallen. Trossard kreeg een reuzengrote kans toen hij de bal dicht bij doel van Ndongala kreeg, maar de dribbelkont raakte de lat. Ook Samatta - Ondoa was al uitgespeeld maar Lombaerts bracht redding - klaarde de klus niet. Uiteindelijk was het Samatta die de bal na een knappe aanval eindelijk in doel kreeg en de dubbele voorsprong vastlegde.

Foto: Photo News

Ondertussen waren Malinovskyi en Capon beiden al gewisseld met een blessure. KVO poogde nog met een schotje van Boonen, maar een logische nederlaag was niet meer af te wenden. Genk miste daarentegen nog enkele opgelegde kansen, waaronder twee voor Trossard. Naar het einde was er nog opschudding toen Samatta na een gemiste kans op volle snelheid tegen de paal liep. Hij leek even uiten westen, maar kon uiteindelijk door. Genk verstevigt zijn leidersplaats en telt nu zeven punten op Club Brugge en Antwerp, Oostende blijft met 22 punten in de rechterkolom hangen.