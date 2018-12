Swingend Standard domineert tegen Zulte Waregem, Rouches komen op randje van de top zes

Standard is na Racing Genk de grote winnaar van het weekend geworden. De Rouches wonnen met gemak tegen Essevee in eigen huis: het werd 4-1. Carcela en Emond scoorden elk twee keer. Standard komt zo op gelijke hoogte van nummer zes Charleroi, maar blijft zevende omdat het één wedstrijd minder heeft gewonnen. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Een duel tegen het nummer dertien van de competitie: voor Standard leek het vooraf een gewenste tegenstander om de drie punten te pakken en zo weer de top zes in te duiken. Maar, zo zal ook Michel Preud’homme ook vooraf gezegd hebben in de kleedkamer: onderschat dat Essevee niet. Zulte Waregem pakte in de jongste vier wedstrijden immers 8 op 12 en ging onder meer met 1-3 winnen op het veld van Club Brugge. Een hapklare brok waren de West-Vlamingen dus allerminst.

Carcela verrast Bossut tweemaal

Echt veel leken de bezoekers niet te voelen van de verre verplaatsing naar Luik, want Zulte Waregem begon goed aan de wedstrijd. Maar na enkele minuten sloeg ook de motor van de Rouches aan. Na tien minuten stond het plots 1-0: Mehdi Carcela haalde de trekker over vanuit een scherpe hoek. Essevee-doelman Bossut was verrast en zag de bal langs zich heen zoeven. Even slikken voor de bezoekers, die de kluts kwijt waren. Mpoku fusilleerde al snel het doel van Bossut, maar deze keer was de doelman wel attent.

Foto: BELGA

De motor van Standard kwam helemaal op toerental. Zulte Waregem kreeg geen ademruimte en ontwikkelde geen kansen, aan de overzijde liet Mpoku de 2-0 liggen. Net op het moment dat Essevee zich weer wat in de wedstrijd knokte, kwam die 2-0 er toch. Carcela haalde opnieuw verrassend uit, opnieuw was Bossut niet helemaal bij de les. Vlak voor de pauze had ook Renaud Emond nog zijn goaltje kunnen meepikken, maar hij vond Bossut op zijn pad.

Emond legt er ook twee in het mandje

Voor de rust wilde het niet lukken voor Emond, maar dat maakte de spits van de Rouches al snel goed in de tweede helft. Een dubbele wissel bij Essevee hielp weinig. Marin - die even daarvoor zelf nog een doelpoging had ondernomen - legde het leer klaar voor Emond, die de 3-0 in het dak van het doel ramde. En het werd pijnlijker voor Zulte Waregem: Baudry trok Djenepo neer in de zestien, waarna Emond de 4-0 vanaf de stip binnentrapte. Bovendien kreeg Baudry zijn tweede gele kaart omdat hij te lang zijn beklag deed bij scheidsrechter Wim Smet: Zulte Waregem mocht het laatste kwart van de wedstrijd met z’n tienen afwerken.

Foto: Photo News

De Luikse buit was binnen, waardoor Essevee in het slot zowaar nog een paar keer kwam dreigen. Carcela en Emond kregen intussen allebei een welverdiende applausvervanging. Met een bizarre penalty milderde Soisalo uiteindelijk wel nog tot 4-1. Davy De fauw probeerde Guillermo Ochoa te verschalken met een panenka, maar faalde. Ook de rebound van De fauw werd afgestopt door de Mexicaanse goalie, maar poging drie van Soisalo ging toch binnen. Het bleek het laatste wapenfeit van de match.

In de stand komt Standard op een gedeelde zesde plaats met Charleroi, maar officieel staan de Rouches zevende omdat ze één wedstrijd minder wonnen. Het gat naar nummers vier en vijf Anderlecht en STVV bedraagt echter slechts één punt. Het belooft een spannende strijd te worden om de laatste tickets voor Play-off I….