STVV wipt over Anderlecht en AA Gent ondanks scoreloos gelijkspel tegen KV Kortrijk

Een gewonde leeuw is dubbel zo gevaarlijk maar dat bleek absoluut niet het geval op Stayen waar Sint-Truiden en Kortrijk na hun bekeruitschakeling op zoek gingen naar herstel. Iedereen bleef echter met de kneuzingen achter want met een nul-nul schieten geen van beiden iets op. Vooral STVV moet daarbij de schuld in eigen midden zoeken want sommigen schoten echt zichzelf in de voet in plaats van in de netten. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Twee gewonde dieren waren het dus op Stayen. De bekernederlaag had er nogal ingehakt. Zeker bij KV Kortrijk dat op KV Mechelen speelde als een natte dweil en Yves Vanderhaeghe kreeg die ook nog pal in zijn gezicht gegooid. Omdat hij teveel roteerde en niet met de sterkst mogelijke ploeg zou gespeeld hebben.“Onzin” ,verdedigde de opvolger van De Boeck zich maar het kwaad was wel geschied. In Sint-Truiden leken ze er meer vrede mee te hebben dat AA Gent beter was en straks de halve finale speelt tegen Oostende.

Alles op de competitie dus en voor STVV betekent dat voluit voor Play-off 1 gaan. Met 24 punten zouden ze daar in Kortrijk al een heel mirakel voor nodig hebben, maar je weet maar nooit. Vanderhaeghe had die boodschap ook overgemaakt aan zijn spelers. De warmste en mooiste week was het sowieso al niet voor de Kerels, een dramatische mocht het zeker niet worden. En dus greep hij in. Of viel het weer onder de noemer roteren?

In elk geval startte Vanderhaeghe voorin met Mboyo, Ezekiel en Ouali. Geen Chevalier of Avenatti meer, Rolland was gekwetst en D’Haene mocht weer zijn beste positie innemen en dat is de linksachter. Verloren zoon Kumordzi nam de plaats in van de ook al geblesseerde Hines-Ike. Kagelmacher en Kumordzi bewezen eerder al dat ze een koningskoppel zijn en met Kaminski achter hen een garantie op de nul konden bieden. Het was ook nodig, want STVV nam de beste start en probeerde vooral de snelheid van Boli uit te buiten. Revelatie Bezus voetbalde zich op de radar van Standard en Antwerp maar ook hij kon niks forceren. Ezekiel wel en de lichtvoetige spits scoorde zelfs, maar buitenspel zorgde ervoor dat het 0-0 bleef. Dat was ook zo halfweg nadat beide ploegen nog een paar prikjes uitdeelden. Boli zelfs een gevoelige want Kagelmacher hield er een bloedneus aan over.

In de tweede helft had hij er geen last meer van en maar goed ook want Sint-Truiden vond dat die nul lang genoeg op het bord had gestaan. Kamada trof na een goede actie echter de paal. Het ging goed op en neer in de beginfase van die tweede helft. Steppe had zijn misser van tegen Gent goed verwerkt en perste er alles uit om de kopbal van zijn eigen ploegmaat Tomiyasu nog uit zijn doel te houden. Nog altijd 0-0 dus.

De slipper in Mechelen niet te na gesproken, kan wel gesteld worden dat Kortrijk tegenwoordig prima de nul kan houden. Yves Vanderhaeghe liet het frivole voetbal van onder De Boeck voor wat het was en koos in de eerste plaats voor een goede organisatie. STVV hielp daarbij een handje want de afwerking was behoorlijk slordig. De Norre bijvoorbeeld poeierde een bal bijna het hotel binnen. Bij Kortrijk was het zowaar nog erger. Mboyo was op het uur afgelost door Kanu maar de Braziliaan stond onbegrijpelijk nog te slapen toen de assist van Ouali bij hem arriveerde.

Julien De Sart kreeg op het kunstgras dan het gezelschap van zijn broer Alexis bij STVV en ook de pas opgelapte Kumordzi kon niet meer verder. Geen koningskoppel dus meer achterin bij de kerels en dan denk je: zou het dan toch? Nee Kamada zocht al 80 minuten naar zijn elfde competitietreffer maar oog in oog met Kaminski slaagde hij er nog in om hoog over te mikken.

Boli deed zowaar nog slechter. Iemand met slechte gedachten had aan matchfixing kunnen denken want het was wel erg knullig hoe Boli nog hoger over knalde. Ei zo na viel de goal nog aan de overkant maar Steppe duwde de lob van Azouni nog in corner.

Ook vier minuten toegevoegde tijd konden niet verhinderen dat de begin-ook de eindstand was.