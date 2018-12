Zulte Waregem pakt broodnodige zege tegen Charleroi en is weg van de voorlaatste plaats

Zulte Waregem en Charleroi sloten in het Regenboogstadion de 20e speeldag in de Jupiler Pro League af. De bezoekers droomden ervan om over Anderlecht, Gent en STVV naar een gedeelde vierde plaats te springen, maar keerde van een kale reis terug naar huis. Dankzij twee goals van Hamdi Harbaoui en de eerste van Erdin Demir won Zulte Waregem met mooie 3-1 cijfers. Het springt zo weg van de voorlaatste plaats. Bekijk om 23u de beelden op Sportwereld.be!

Francky Dury verwisselde enkele pionnen in zijn ploeg. Davy De fauw was ziek, Thomas Buffel bleek niet fit, Marvin Baudry was geschorst en Mamadou Sylla verdween naar de bank. Marco Bürki, Henrik Bjordal en Hicham Faik kwamen zo in de ploeg. Bij Charleroi opteerde trainer Felice Mazzu voor Massimo Bruno en David Henen in de ploeg, Gjoko Zajkov en Jérémy Perbet startten op de bank.

Foto: BELGA

Charleroi kon een uitstekende zaak doen in de stand, maar het was de thuisploeg dat het gretigst aan de partij begon. In de eerste vijf minuten kopte Bjordal en hoekschop net over, moest Penneteau een voorzet van Bongonda over zijn kooi duwen en ging Faik van ver zijn kans. Met het kwartier in zicht kwam Essevee opnieuw opzetten. De Pauw probeerde het van buiten de zestien, maar zag zijn trap een meter naast doel zoeven. Even toonde Charleroi zich met een knal van Henen op Bossut, maar dan haalde Zulte Waregem toch de trekker over. Bongonda schakelde makkelijk zijn mannetje uit en zette laag voor, Dessoleil liet zich verrassen door Harbaoui en de Tunesische goaltjesdief opende de score met een heerlijk hakje. Een geniale ingeving van de spits en het stond 1-0.

Harbaoui (bis)

Charleroi herstelde zich van de opdoffer en kwam opzetten. Doelman Bossut had goede reddingen in huis op pogingen van Marinos en de onvermijdelijke Osimhen. Maar net als de gelijkmaker in de lucht hing, was daar opnieuw Harbaoui. Faik zwiepte een vrije trap strak voor doel, opnieuw Dessoleil liet de Tunesiër teveel ruimte en hij knikte het leer tegen de netten: 2-0 en Essevee op rozen.

Maar de Zebra’s gaven zich nog niet gewonnen. Bij Zulte Waregem kregen ze de bal niet weg, Osimhen zette voor en Benavente zorgde voor de aansluitingstreffer op slag van rust. Scheidsrechter D’Hondt luisterde even naar de VAR, maar die was van mening dat Benavente net geen buitenspel stond en dus ging het doelpunt gewoon door.

Eerste van Demir

Na de pauze kwam de druk van Charleroi, maar er volgde al snel een nieuwe opoffer. De Pauw zette voor en Bongonda knalde staalhard op de paal. In de herneming troefde Demir Bruno af en de Zweed zag zijn schot via een verdedigende been in doel belanden. Het eerste doelpunt van het seizoen voor de linksachter en een deugddoende 3-1 voorsprong voor de thuisploeg.

Dit keer waren de Carolo’s wel echt van slag en Zulte Waregem had de bovenhand, maar de bezoekers helemaal uittellen lukte niet. Mazzu gooide al zijn troefkaarten op tafel, maar grote kansen creëerden zijn manschappen niet meer. Zulte Waregem hield al bij al makkelijk stand en boekt ene belangrijke zege.