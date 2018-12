Hoezo, schokeffect? Anderlecht roemloos onderuit bij Moeskroen

De trainerswissel heeft niets uitgehaald bij Anderlecht. Paars-wit speelde ongelooflijk zwak op Moeskroen en ging dan ook meer dan terecht de boot in met 3-1. De troepen van interimcoach Karim Belhocine blijven achter met een 1 op 15, en het is nog maar de vraag welke coach zich durft wagen in dit moeras. Een ding is zeker: dieper zakken kan niet meer.

Een grote verrassing in de basis bij Anderlecht: Ognjen Vranjes mocht na vijf wedstrijden tribunezitten plots weer opdraven bij paars-wit. Interimcoach Karim Belhocine koos voor een 4-4-2, met Dimata en Santini voorin en Andy Najar als centrale middenvelder naast Pieter Gerkens.

Bij Moeskroen keerde Dussenne terug uit schorsing, in de plaats van de geschorste Boya. Benson kwam in de ploeg ten koste van Sarmiento.

Een goeie zet van Storck, want het was Benson die de bal na 7 minuten op het hoofd van Leye legde, en die kopte zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen tegen de netten. Hoezo, een schokeffect na de trainerswissel? Integendeel, het was Moeskroen dat de gevaarlijkste ploeg bleef. Amuzu verloor de bal, Bakic mocht ongestoord veertig meter lopen met de bal en knalde die dan prinsheerlijk in de verste hoek. Een kwartier ver, en Anderlecht stond al 2-0 achter. De tachtig trainers die hun CV naar Neerpede hadden gestuurd, zochten nog naar een manier om die in te trekken.

LEES OOK. Michael Verschueren voor Moeskroen-Anderlecht: “We ronden de komst van de nieuwe trainer pas af in januari”

Anderlecht moest wachten tot minuut 24 om eens gevaarlijk te zijn, maar Butez haalde de kopbal van Bakkali mooi uit zijn hoek. Verder grossierde Anderlecht vooral in dramatische passes, slappe duels en domme misverstanden. De “shame on you” van de paars-witte supporters – zowel tijdens de match als bij de rust – was dan ook meer dan terecht, het is al knap dat ze voor dit voetbal nog elke week buiten komen.

“Shame on you”

Wie dacht dat Anderlecht met een andere mentaliteit de kleedkamer ging uitkomen na rust, kwam in het eerste kwartier bedrogen uit. Anderlecht mocht dan wel bergaf spelen – en bergaf dat ligt hen wel dit seizoen, match na match, Moeskroen bleef de gevaarlijkste ploeg. Leye scoorde zelfs de 3-0, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt terecht afgekeurd voor buitenspel van Benson. Maar het was vooral schrijnend hoe Saelemaekers – aan de bal wel een goeie match – zich weer in de wind liet zetten door Benson.

Met nog een kwartier op de klok begon Anderlecht aan iets dat moest doorgaan voor slotoffensief. Belhocine bracht Kayembe en Doku in de ploeg – terwijl de fans zongen “In Play-off 2 is ’t ook plezant” – en paars-wit kon zelfs al eens dreigen. Gerkens kreeg de bal na een hoekschop voor zijn voeten, maar kon geen gaatje vinden tussen het bos van benen.

Kleine opflakkering

Een doelpunt van Anderlecht hing in de lucht, en in de 77ste minuut was het eindelijk zover: Bakkali gooide een vrije trap voor doel en Dimata kopte in de verste hoek binnen. De vreugde was echter van korte duur: Bornauw rukte op met de bal, verloor die, en uitblinker Benson schilderde de bal op het hoofd van Leye. Die kopte opnieuw binnen. Boucaut gaf eerst buitenspel aan, maar na ingrijpen van de VAR stond de 3-1 nu toch op het bord. Didillon hield Van Durmen zelfs nog van de 4-1.

Door de nederlaag kan Anderlecht zondagavond zelfs zevende staan, en zo wordt Play-off 1 halen nog een gevecht van lange adem.