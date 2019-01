Geen droomstart voor Fred Rutten: vertimmerd Anderlecht gaat de boot in bij AA Gent

Fred Rutten heeft zijn eerste match als trainer van Anderlecht niet kunnen winnen. Met een vertimmerd elftal ging hij met het kleinste verschil onderuit bij KAA Gent. Anderlecht slikte kort na een rode kaart voor Francis Amuzu het enige doelpunt van de match. Nieuwkomer Alexander Sorloth bezorgde de Buffalo’s meteen de zege: 1-0.

Geen Adrien Trebel, Landry Dimata en Peter Zulj in de selectie van Anderlecht. Nieuwbakken coach Fred Rutten kreeg geen cadeau voor zijn eerste match met een rist afwezigen en de moeilijke verplaatsing naar Gent. Hij haalde Ivan Obradovic uit de vergeetput en zette de Serviër op de linksachter, naast de door fans al lang verguisde Antonio Milic. Verloren zoon Kara stond eveneens in de basis, op de tien kreeg Pieter Gerkens de voorkeur op Ryota Morioka. Diepe spits was Ivan Santini. Bij Gent dropte trainer Jesse Thorup wintertransfers Thomas Kaminski en Alexander Sorloth meteen in de basis. Sigurd Rosted was geschorst achteraan en dus startte Igor Plastun.

Na een emotionele steunbetuiging aan Gent-goalie Yannick Thoelen en diens partner, die eerder deze week hun dochtertje verloren, en een eerste studieronde was het de bezoekende doelman die eerst in actie moest komen. Thomas Didillon weerde de knal van Jean-Luc Dompé met de vuisten. Dat deed de Fransman even later ook met een poging van Sorloth, die op de Gentse winterstage toonde dat hij de goal weet staan. Maar de Noor had misschien toch wat zenuwen bij zij debuut. Nog voor halfweg de eerste helft snoepte hij de bal af van een knullige Milic, maar Sorloth moest te lang zoeken naar zijn linker en gaf Didillon zo de tijd om zijn doel goed af te dekken.

Didillon had zijn handen vol het eerste halfuur. Foto: Photo News

Gent was de betere ploeg in de eerste 30 minuten, Didillon moest ook Odjidja van een doelpunt houden. Pas rond het halfuur leek het Anderlecht van Rutten zich in de match te voetballen. Na een scherpe counter zorgde Bakkali voor de eerste grote kans van Anderlecht, maar Kaminski stond pal. Gerkens mocht nog eens proberen in de rebound, maar kreeg het leer niet tegen de touwen. Anderlecht herstelde het evenwicht, maar veel gevaar kwam er voor de rust niet meer.

Sorloth dan toch

Eén nieuw gezicht bij aanvang van de tweede helft: Gerkens bleef lichtgeblesseerd achter in de kleedkamer, Morioka was zijn logische vervanger. Anderlecht begon het beste aan die tweede periode. Na een hoekschop was het even een scrimmage en liepen de Gent-verdedigers vooral elkaar in de weg. De bal rolde voor de voeten van Najar, maar die trapte naast.

Het spel viel even stil, tot Yaremchuk iets voorbij het uur de netten deed trillen. De Oekraïener ziet zijn feestje echter meteen verbrod, de vlag ging terecht de hoogte in. Het was aanvankelijk Anderlecht dat beter in de match leek te zitten na de rust, maar met nog een kleine 20 minuten op de klok sloeg plots alles om. Op minder dan negen minuten tijd pakte jongeling Francis Amuzu twee keer geel en de flankaanvaller mocht gaan douchen. Paars-wit had de klap nog niet goed verteerd en daar was het openingsdoelpunt al. Yaremchuk vond nieuweling Sorloth en ditmaal verschalkte de Noor Didillon wel: 1-0 voor de Buffalo’s.

Sorloth klopt Didillon: 1-0 voor Gent. Foto: Isosport

De Brusselaars weigerden evenwel om het kopje te laten hangen en gingen met een man minder op zoek naar de gelijkmaker. Santini kreeg een dot van een kans voorgeschoteld, maar de Kroaat trapte recht op Kaminski. De spits werd kort daarna naar de kant gehaald voor Jeremy Doku, de 16-jarige dribbelkont probeerde wel maar kon evenmin de boel forceren.

Door de nederlaag moet Anderlecht Gent nu naast zich dulden in de stand op de vijfde plaats. Het verschil met leider Genk bedraagt wel al 17 punten.

Foto: Isosport