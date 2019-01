Standard kruipt tegen Kortrijk door het oog van de naald dankzij cadeautje van de VAR en laat doelpunt Luyindama

Alweer liet Standard in de strijd om PO1 bijna kostelijke punten liggen. Alweer door een gebrek aan efficiëntie, Kortrijk werd de eerste helft weggespeeld. Maar Chevalier had wel voor 0-1 gezorgd. Uiteindelijk pakten de Rouches dan toch de winst, na een discutabele strafschop en een treffer in blessuretijd.

Kortrijk had onder Yves Vanderhaeghe in competitie nog niet verloren, zes matchen op rij. En het zag er 90 minuten naar uit dat daar op Sclessin geen einde zou aan komen, KVK leek weg te komen met een gevleide 1-1. Maar dan vond Lestienne Luyindama en die zorgde dan toch voor 12 op 12.

De Rouches, gesterkt door een negen op negen en twee overwinningen op hun Spaanse oefenstage, trokken van de eerste minuut richting Bruzzese, de Luikse eeuwige bankzitter – 226 matchen al – die door het vertrek van Kaminski nu eens voluit zijn kans kreeg als nr 1. Standard, met Bastien in de plaats van de geschorste Marin, overdonderde met fris en gevarieerd aanvalsspel in die mate de bezoekers dat het gewoon wachten was op die eerste goal. Maar die kwam er maar niet. Laifis, Emond, Fai, Carcela, nogmaals Emond… ze kregen er maar de bal niet in. En Kortrijk knokte voor elke bal, de vele kleine foutjes moest je er maar bij nemen.

Pas na twintig minuten raakte Kortrijk wat beter in de wedstrijd, zonder enige dreiging evenwel. En dan was daar plots die ene scherpe counter. Van Der Bruggen vond netjes Chevalier, in punt met een nuttige Avenatti achter zich. Tegen Zulte Waregem al redder in nood en scherp op training, Vanderhaeghe vond ‘m een basisplaats waard. Terecht, de Fransman pakte de voorzet van Van Der Bruggen perfect mee en rondde knap in de hoek af. Zijn derde van het seizoen en 0-1, zowaar, dat had geen mens in het stadion verwacht. Bijna sloegen de Rouches meteen terug maar de deviatie van Emond via Mpoku werd terecht afgekeurd. Waardoor Kortrijk aan de rust wel zeer gevleid met 0-1 de kleedkamers in ging.

Foto: BELGA

De Rouches hadden evenwel nog 45 minuten om de zaken recht te zetten. Maar de eerste kansen waren wel voor Kortrijk: Ochoa moest een schot van Chevalier uit de hoek halen en Mboyo kopte net naast. En dan begon de Luikse stormloop. Al snel met succes, toen de VAR in een armbeweging van Mboyo in de 16 meter een handsbal zag. Emond zette de strafschop om.

Foto: BELGA

De Rouches helemaal onder stoom nu, Kortrijk kwam er niet meer uit. En hield nog bijna stand ook. Tot Lestienne in de slotminuut Luyindama vond en de Congolese Speler van het Jaar niet voor het eerst dit seizoen Standard in de slotfase redde. Een hoopgevende zege voor Standard dat voor een loodzwaar drieluik Antwerp-Anderlecht-Genk staat. De bezoekers moeten nu volgende week tegen Gent, ex-ploeg van Vanderhaeghe, hun laatste kansje op PO1-droom probheren overeind te houden. Toch merkwaardig hoe de Rouches bijna alweer door een gebrek aan efficiëntie met punten morsten. Maar uiteindelijk kreeg Preud’homme, donderdag 60, dan toch zijn verjaardagscadeau.

Foto: Photo News