Racing Genk boekt straffe zege in dolle derby tegen STVV

Leider Racing Genk heeft in zijn eerste wedstrijd van 2019 geen steek laten vallen. Nochtans kwam het twee keer op achterstand in het duel tegen gouwgenoot STVV, maar met enkele vloeiende aanvallen zette blauw-wit de scheve situatie alsnog recht: 2-3. Getekend: Samatta, Trossard, Ndongala en natuurlijk Pozuelo. Genk loopt meteen tien punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De Limburgse derby was nog niet afgetrapt of de thuisfans maakten er al een hel van. Flink wat vuurwerk van de thuisfans zorgde ervoor dat zelfs de brandweer moest uitrukken en de wedstrijd met vertraging begon. STVV, dat door blessures, schorsingen en de Asia Cup een halve ploeg moest missen (Endo, Tomiyasu, Bezus, Acolatse en Ceballos) stond meteen op scherp.

Foto: JEFFREY GAENS

Amper 20 seconden waren er gespeeld of Genk-doelman Nordin Jackers (21), in doel doordat vaste nummer één Danny Vukovic ook op de Asia Cup zit, maakte een inschattingsfout. De jonge keeper raapte een terugspeelbal van verdediger Joseph Aidoo op, waardoor de Truienaars een onrechtstreekse vrije trap in de zestien kregen. Die bal belandde met een gelukje tot bij Jordan Botaka, die de 1-0 onverbiddelijk op het bord trapte. De Hel van Stayen ontplofte.

Uitblinker Kamada

Ondanks de rist afwezigen voetbalde de thuisploeg fris van de lever. Met de voortdurend uitzakkende prijsschutter Daichi Kamada in een glansrol als draaischijf. Even na het kwartier stuurde hij met een gemeten pass Yohan Boli diep. Die had de 2-0 aan de voet, maar zijn gekruiste schot werd geknapt gered door een attente Jackers.

Foto: BELGA

De leider kreunde en steunde op het kunstgras van Stayen. Toch kwam het op het halfuur gelijk. Dieumerci Ndongala speelde diep, STVV-verdediger Jorge Teixeira stapte verkeerd in en Ally Samatta mocht alleen richting Kenny Steppe. Een koud kunstje voor de topschutter van de Jupiler Pro League, die de Truiense doelman omspeelde en zijn zestiende van het seizoen in de netten legde: 1-1.

Geniale ingeving Boli zet STVV weer op voorsprong

Een ander spelbeeld na rust. Genk was nu heer en meester en Steppe moest zijn ploeg behoeden van de achterstand na harde schoten van Leandro Trossard en Alejandro Pozuelo. Halfweg de tweede helft kwam STVV toch nog eens piepen. Yohan Boli dwong op zijn eentje een vrije trap af en trapte de stilstaande fase zelf. En hoe: geniepig onder de springende muur door. Zoals Ronaldinho dat ooit deed. De thuisploeg onverhoopt weer op voorsprong.

Foto: Photo News

Lang was het niet wachten op de reactie van de leider. Trossard kon koppen op een voorzet vanop rechts, maar besloot pal in de handen van Steppe. Even later opnieuw het Genkse goudhaantje: Samatta zag hem diep lopen, gaf gepast mee en Trossard schoof de bal zonder te kijken via de verste paal binnen. 2-2, en de bezoekers bleven komen. Samatta kon vrij in de zestien trappen na een vloeiende combinatie, maar de deklat hield Genk van een voorsprong.

Foto: BELGA

Een minuut later was het toch zover: Pozuelo gaf de bal heerlijk binnendoor tot bij Trossard, die de bal onbaatzuchtig breed legde voor de inlopende Dieumerci Ndongala: 2-3. Een straffe zege van Genk, dat zo zijn mentale veerkracht toonde. Blauw-wit loopt tien punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. STVV kan dit weekend uit de top zes tuimelen als AA Gent Anderlecht klopt in de topper.