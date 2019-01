Is dit de geboorte van een nieuw supertalent? Amper 17-jarige Yari Verschaeren leidt Anderlecht naar zege tegen Eupen

Straf. Net toen we ons al voorbereidden op een zoveelste stuk over de crisis van Anderlecht, stond de amper 17-jarige Yari Verschaeren op. De tiener stelde paars-wit na rust in staat een achterstand nog om te buigen in een zege tegen Eupen. Eerst scoorde hij met een prachtige actie de gelijkmaker, daarna had hij ook een stevig aandeel in de aanval die tot de 2-1 leidde. Een welverdiende applausvervanging was zijn deel. Is dit de geboorte van een nieuw supertalent? Beelden vanaf 23u.

Anderlecht-coach Fred Rutten verving tegen Eupen de geschorste Amuzu door Saelemaekers en de jonge Verschaeren kreeg zijn kans als nummer tien. Zowel Gerkens – geblesseerd – als Morioka – gepasseerd – ontbraken immers bij paars-wit. Bij Eupen koos Claude Makelele voor dezelfde elf die vorige week Lokeren versloegen. Waarom zou de Fransman ook veranderen? Eupen is gered, en kon vrank en vrij voetballen én zelfs tot op drie punten van Anderlecht komen.

Het was de verjaardag van Marc Coucke, en de voorzitter wilde graag drie kleine cadeautjes liet hij op Twitter weten. Anderlecht toonde initiatief via een kwieke Verschaeren, maar het stokte telkens paars-wit aan de zestien van Eupen kwam. Maar op het half uur kreeg Marc Coucke zijn eerste cadeautje, weliswaar langs de verkeerde kant: Obradovic verloor nogal knullig de bal, de Eupense linksachter Gnaka dribbelde zich voorbij vier paarse standbeelden en bediende de helemaal vrijstaande Fall. Die twijfelde niet, en schoof de eerste echte kans van de match voorbij Didillon.

Anderlecht probeerde wel, en via Lawrence kreeg het een uitstekende mogelijkheid. Maar de Welshman is een verdediger, én linksvoetig. En dat was er aan te zien toe hij aanlegde met rechts: een slappe roller in de armen van Van Crombrugge. Nog geen tien tellen later was daar zelfs nog een grotere kans. Verschaeren liep slim weg en Kara zonderde hem alleen af voor doel, maar Van Crombrugge stond weer paraat.

Debuut Zulj

De thuissupporters trakteerden hun ploeg tijdens de rust op een fluitconcert, en Rutten besloot in te grijpen. Hij verving de bleke Bakkali door nieuwkomer Peter Zulj. Geen slechte zet, want de Oostenrijker had amper zes minuten nodig om Yari Verschaeren af te zonderen voor doel en de youngster twijfelde niet: 1-1.

Bij Anderlecht geloofden ze er opnieuw in en ze kampeerden op de helft van Eupen. Maar Santini en Najar zagen hun pogingen telkens stranden op een verdediger of de doelman. Eupen kreunde, en na twee goeie reddingen van Van Crombrugge op pogingen van Kara en Verschaeren, moest de doelman zich een tweede keer gewonnen geven. De gecontesteerde Santini kopte de voorzet van Obradovic tegen de touwen. Doku leek nog aan te dikken tot 3-1, maar Boucaut floot alsnog voor buitenspel. Een belangrijke zege voor Anderlecht, zeker met het oog op Play-off 1 en de wedstrijd op Standard volgende week.