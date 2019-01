Club Brugge op en over KV Oostende dankzij twee penalty’s, blauw-zwart alleen tweede

Club Brugge heeft met 1-2 op het veld van KV Oostende gewonnen. Blauw-zwart was al na twee minuten op achtervolgen aangewezen door een goal van Club Brugge-huurling Jordi Vanlerberghe, maar draaide de situatie dankzij twee penalty’s na rust nog om. Door de zege wordt Club Brugge alleen tweede op zeven punten van leider Racing Genk. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Club Brugge-trainer Ivan Leko had een paar wijzigingen in petto na de thuisnederlaag tegen Charleroi. Siebe Schrijvers kwam in steun van spits Wesley Moraes te spelen, Krépin Diatta kwam in de ploeg op rechts en middenvelder Sofyan Amrabat vatte zowaar achterin plaats, om daar meer voetballend vermogen te creëren. KV Oostende-coach Gert Verheyen probeerde dat te counteren met de snelle Fashion Sakala voorin.

De thuisploeg had nog geen punt kunnen pakken tegen een ploeg uit de G5 en was het nieuwe kalenderjaar duidelijk met goede voornemens gestart. Amper 12 seconden waren er gespeeld toen Marvelous Nakamba Oostende-middenvelder Fernando Canesin neerhaalde net buiten het strafschopgebied. Club Brugge-huurling Jordi Vanlerberghe zette zich achter de bal en trapte het leer laag door de muur binnen. Meteen 1-0.

Foto: BELGA

Geweldige save van Dutoit

Het ideale scenario voor de Kustboys, maar het antwoord van Club Brugge volgde snel. Wout Faes moest een bal weghalen net voor de lijn, Ruud Vormer mikte een volley over. Het gevaar kwam vooral van de rechterflank van Club Brugge, waar Diatta zich bijzonder bedrijvig toonde. De gelijkmaker bleef echter uit: Oostende-doelman William Dutoit hield een kopbal van Stefano Denswil uit zijn doel, Hans Vanaken trapte wild over en Wesley kon zijn kopbal niet kadreren.

Op slag van rust volgde de grootste kans van de wedstrijd. Wesley legde de bal af voor de vrijstaande Vanaken, die zijn volley prima richting de benedenhoek drukte. Het hele stadion zag de bal er al in, maar dat was buiten Dutoit gerekend, die de bal met de vingertoppen nog net tegen de paal kon duwen. Hele straffe redding van de goalie van de Kustboys.

Twee penalty’s draaien de situatie om

Een sterk Club Brugge trok de lijn van de eerste helft echter gewoon door na rust en het was niet lang wachten tot de sluizen aan de Kust opengingen. De thuisploeg vergat na de pauze te voetballen, werd teruggedrukt in de eigen zestien en de hete standjes volgende elkaar op. Bij één van de vele fases in de zestien werd een sterk spelende Siebe Schrijvers domweg onderuit getrapt door Amin Nouri. Penalty! Een koud kunstje voor Gouden Schoen Hans Vanaken, die de 1-1 rechtdoor in doel trapte.

Foto: Photo News

Tien minuten later was het weer van dat. Laurens De Bock, nog een speler met een verleden bij Club Brugge, maakte opzichtig hands. Scheidsrechter Lardot gaf eerst een vrije trap, maar veranderde zijn oordeel op aangeven van de videoref: opnieuw penalty voor Club Brugge. Daarbij ontstond wat commotie toen Wesley de bal van vaste strafschopnemer Vanaken ontfutselde - tot frustratie van zijn ploegmaats en kapitein Ruud Vormer. Gelukkig voor de Braziliaan trapte hij keurig binnen: 1-2. De eerste goal in drie maanden voor een zichtbaar gefrustreerde Wesley.

KV Oostende komt in slot nog opzetten

Club Brugge had zijn schaapjes op het droge en liet het tempo wat vieren. Daardoor kon de thuisploeg nog aan kansen en zelfs een slotoffensief komen. Zivkovic had echter te veel tijd nodig in de zestien en toen Denswil de bal in de eigen zestien egen de arm van Vanaken aanknalde oordeelde ref Lardot dat het om een aangeschoten bal ging. Leko en Club Brugge haalden opgelucht adem.

Door de zege wordt Club Brugge alleen tweede in de stand. Blauw-zwart komt tot op zeven punten van leider Racing Genk.