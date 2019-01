Wie had dat gedacht? Moeskroen smeert leider Racing Genk in blessuretijd tweede nederlaag van het seizoen aan

Moeskroen leek vooraf een hapklare brok voor fiere competitieleider Racing Genk, maar zaterdagavond was niets minder waar. Het nummer veertien van de competitie ging met 1-2 winnen in Limburg en zorgde zo voor dé verrassing van speeldag 23. Taiwo Awoniyi bezegelde bij het ingaan van de blessuretijd het lot van Genk. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Philippe Clement opteerde zoals verwacht voor Bryan Heynen en Dries Wouters om de afwezige Alejandro Pozuelo en Sander Berge te vervangen. Op de linkerflank beleefde Neto Borges zijn debuut omdat Jere Uronen sukkelt met een kuitblesssure.

Racing Genk kende een vliegende start : na 18 seconden(!) poeierde Ruslan Malinovskyi een doorsteekbal van Joakim Maehle tegen de staander. Racing Genk bleef in de openingsfase het gaspedaal stevig indrukken. Tot Moeskroen er op het kwartier even uitkwam. Taiwo Awoniyi ging in de zestien over het been van Aidoo. Schwalbe oordeelde Jan Boterberg en hij smeerde de Nigeriaanse spits er een gele kaart bovenop. Even werd Boterberg echter door de VAR uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen. Boterberg schold Awoniyi zijn gele kaart kwijt en schonk de Henegouwers...een penalty. Mbaye Leye nam het godsgeschenk in dank aan, 0-1.

Foto: BELGA

De thuisploeg had tijd nodig om van die mokerslag te bekomen. Even voor het halfuur trof Leandro Trossard dan toch raak, maar ook dat feestje liet een kwakkelende Boterberg niet doorgaan wegens een voorafgaandelijke duwfout van Samatta op doelman Butez.

De Genkse “kop” eiste even later een strafschop toen Samatta tegen de vlakte werd geholpen door Godeau, maar die eis werd door Boterberg terecht niet ingewilligd.

Vlak voor rust kreeg een aardig combinerend Moeskroen dé kans om zijn voorsprong verder uit te diepen, maar Bakic stift de bal onbeholpen naast.

Foto: Photo News

Om de bakens te verzetten verving Clement bij de rust Dries Wouters door de offensief ingestelde Ivan Fiolic. Toch slaagde Racing Genk er aanvankelijk niet in om Les Hurlus terug te dringen. Philip Clement bracht dan met Zinho Gano een tweede spits in stelling. Maar hoe hard Leandro Trossard ook zijn best deed om het zand uit de Genkse machine te verwijderen, Moeskroen geraakte zelden in verlegenheid.

Toch zagen de bezoekers Genk langszij komen. Leandro Trossard lepelde een hoekschop tot bij Bryan Heynen, die verlengde tot bij de inlopende Dewaest.(1-1)

Eén minuut speelde Genk bijna haasje over, maar de poging van Maehle strandde op de staak.

In de slotminuut kreeg Genk een ijskoude douche over zich heen. De zwakke Borges werd eraf gelopen door Awoniyi. De Moeskroen- spits kende geen genade met Nordin Jackers.