STVV wint bij Cercle Brugge en staat nu voor Anderlecht in de stand

STVV is op speeldag 23 van de Jupiler Pro League met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Goals van Botaka en Boli bogen de openingstreffer van Omolo om. De 2-2 van Lusamba werd afgekeurd op aangeven van de videoref. Door de zege springt STVV over Anderlecht, AA Gent en Charleroi naar de vijfde plaats. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Cercle wilde na een 1 op 9 de punten in Brugge houden om zekerheid te krijgen over het behoud, STVV wil ook na het vertrek van Bezus blijven meedoen voor een plaats in Play-off 1. Mooie doelstellingen om een match mee te beginnen maar ze smolten wel helemaal weg als de sneeuw de jongste 24 uur. Net zoals ook de amper 23-jarige fysiektrainer Kenny Lalande voor altijd wegviel uit de Cercle-familie. In de voorlaatste nacht van 2018 overleed de jonge Fransman tijdens zijn slaap bij hem thuis in Rouen. Zijn familie zakte speciaal naar Brugge af omdat ze wilden zien en voelen waar hun zoon en broer de laatste zes maanden van zijn leven had doorgebracht.

“3 groene sterren aan onze Cercle hemel “ stond op een groot spandoek in de spionkop. Ook een gewezen afgevaardigde en supportersverantwoordelijke zijn Cercle de jongste weken ontvallen.

Foto: Isosport

Staf en spelers vormden samen met de ouders een cirkel voor de dugout. Na de minuut stilte keek vader Lalande naar boven en gooide een kushandje naar zijn zoon. Een moment om heel stil, triest en verdrietig bij te worden maar dan krijg je natuurlijk de eeuwige oneliner ‘life goes on’ . En daarin blijft voetbal de belangrijkste bijzaak. Maar als het dan toch moest, mocht ook dat wat meer zijn. Kylian Hazard, die de voorkeur had gekregen op Bruno, had sowieso moeten scoren toen hij Mmaee in de wind zette en schuin voor Steppe opdook. De broer van Eden en Thorgan miste onbegrijpelijk. Stilstaande fases zijn een specialiteit van STVV en Marc Brys maar het was Cercle dat er gebruik van maakte. Mercier schilderde een vrijschop op het hoofd van de hoog opverende Omolo die er niet onverdiend 1-0 van maakte. Sint-Truiden miste de ingevingen van Bezus en hield nieuwkomer Sylla nog op de bank. Als het dan toch eebs door kon breken was er bij Cercle weer een attente Nardi. De Franse keeper blokte de poging van Boli af maar zijn ploeg was kwetsbaar op de linkerkant. De vaardige Acolatse dribbelde zich vrij en de inlopende Botaka herstelde het evenwicht. En meer zelfs want STVV nam de match in handen maar De Petter stak te weinig precisie in zijn poging op doel na de vrije trap van Acolatse.

Var en Laforge roeren zich

Marc Brys krijgt nog altijd buikpijn als hij Cercle ziet. De verloren finalematch van vorig jaar met Beerschot tegen Cercle in 1B natuurlijk. Nu wilde hij wel winnen maar na de rust waren de beste kansen wel weer voor Cercle.

Die morsten er wel weer mee als miniemen zodat STVV tot drie keer toe goed wegkwam. Weg. Tormin besloot nipt naast en ook Cardona en Hazard brachten Cercle geen stap verder. Cercle had ook geluk dat het met elf man op het veld kon blijven en Nardi slechts geel kreeg toen hij ver buiten zijn zestien de bal met de hand beroerde. De VAR probeerde Laforge op andere gedachten te brengen maar hij hield het toch bij geel. Nardi was er blijkbaar toch onder de indruk van want hij ging even later onder de vrijschop van Kamada door en Boli kopte binnen.

Foto: Isosport

De VAR was bij de les en roerde zich. Tot grote woede en frustratie van die Cercle want zij zagen hoe Lusamba knap voor 2-2 zorgde, maar in hun juichen werden gestopt door Laforge die voor de tweede keer naar zijn monitor riep en inderdaad ook vaststelde dat Mercier een voorafgaande fout had begaan op Kamada. Geen goal dus en de gemoederen geraakten er serieus door opgehitst. Cercle bleef de (verdiende) gelijkmaker zoeken en het werd soms heet voor het doel van Steppe maar mirakels moest de keeper niet doen. Brys liet Sylla nog even proeven van zijn eerste minuten in een STVV-trui en Nardi moest hem in de toegevoegde tijd nog van de 1-3 houden. Ook liefst zes minuten van die extra tijd konden niks meer aan de stand veranderen.