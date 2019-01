Lokeren lijkt vogel voor de kat: zware nederlaag tegen degradatieconcurrent Essevee bij debuut van Glen De Boeck

Operatie redding is nog wat moeilijker geworden voor Lokeren. De rode lantaarn moest in eigen huis absoluut winnen van Zulte Waregem, de voorlaatste, maar de wedstrijd werd een desillusie voor de thuisploeg. Essevee ging met 0-3 winnen en dompelde Daknam onder in rouw. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Hoe moet dit Lokeren zich in godsnaam handhaven in eerste klasse A? Wij kunnen er na de degradatietopper tegen Zulte Waregem geen antwoord op geven. Het was allemaal veel te slap en er is een groot gebrek aan kwaliteit. Er zat amper tempo in de balcirculatie en er werden nauwelijks honderd procent kansen gecreëerd. We vrezen ervoor dat Lokeren deze nederlaag niet meer te boven komt. Op een gegeven moment begonnen enkelingen in het publiek hun eigen spelers uit te jouwen. De Boeck staat simpelweg voor een mission impossible. De kloof is intussen negen punten met Zulte Waregem.

Foto: BELGA

We weten het wel. Voetbal wordt niet op papier gespeeld, maar als we er het programma bijnemen, staat Lokeren er niet bepaald rooskleurig voor. Volgende week is er de verplaatsing richting Kortrijk, dan komt Antwerp op bezoek en trekt Lokeren naar Standard.

Ze zagen het nochtans zo goed zitten op Daknam. Als de volle buit werd thuisgehouden, kwam het tot op drie punten van Zulte Waregem. Voorzitter Roger Lambrecht greep afgelopen week in en stelde Glen De Boeck aan als coach in de plaats van Trond Sollied. De Boeck heeft een patent op clubs redden in volle degradatienood. Tirpan, Mpati en Reznicek bracht hij aan de aftrap. Musona – vorige week nog de beste man bij Lokeren op Eupen – ontbrak door ziekte en daardoor startte Hupperts aan de partij.

Geen shockeffect

Een nieuwe trainer zorgt meestal voor een shockeffect. Althans, dat had voorzitter Lambrecht gedacht. Het wedstrijdbegin beloofde niet veel goeds. Beide teams startten ietwat afwachtend aan de partij. Hoe zou je zelf zijn als er zo veel op het spel staat. Lokeren probeerde het spel te maken en kreeg ook één grote mogelijkheid, zij het op hoekschop. Reznicek kon helemaal vrijstaand inkoppen, maar deed dat te zwak. Hupperts bewaarde dan het overzicht niet en bracht te wild voor. Dat was het dan zowat wat Lokeren betreft.

Foto: BELGA

Na een halfuur nam Zulte Waregem de match meer in handen. Al snel mondde dat uit in een doelpunt. Peeters stuurde Bjordal het straatje in en hij vond op zijn beurt Harbaoui: 0-1. Eerst werd die afgekeurd voor offside, maar daarna greep de VAR in. Amper 120 seconden later bracht Bongonda scherp voor, De Pauw knikte binnen aan de eerste paal. U leest het goed, twee spelers met een verleden bij Lokeren legden de match van de laatste kans voor de rode lantaarn in een beslissende plooi. De kopjes gingen bij de thuisploeg al snel naar beneden. De Boeck stuurde bij door Cevallos in te brengen, maar dat haalde niet veel uit. Ook Mujangi Bia en Terki werden de weide ingestuurd. Veel dreigender werd het niet. Een dik kwartier voor affluiten was Harbaoui daar met het nekschot op aangeven van De fauw: 0-3 en boeken toe.

Zulte Waregem daarentegen mag intussen bijna op beide oren slapen. De kloof is uitgediept tot negen punten met de rode lantaarn. Die bonus nog weggeven op zeven matchen zou niet mogen. En Lokeren? Dat bleef verweesd achter.