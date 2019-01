Charleroi kan niet winnen van Waasland-Beveren, maar komt wel op gelijke hoogte met Anderlecht en AA Gent

Charleroi en Waasland-Beveren hebben vanavond de punten gedeeld na een aangename partij. De bezoekers kwamen via Ampomah en Vanzo op een dubbele voorsprong, maar de Zebra’s stelden nog orde op zaken. Charleroi glipt voorlopig de top zes binnen, terwijl Waasland-Beveren een belangrijk punt pakt in de degradatiestrijd. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

“De gevaarlijkste wedstrijden zijn die na een prestatie zoals tegen Club Brugge”, waarschuwde Felice Mazzu zijn manschappen vooraf. De woorden van de Charleroi-trainer waren nog niet koud of zijn ploeg stond op een dubbele achterstand, en dat na amper twintig minuten.

Waasland-Beveren mocht eerder deze week Franko Andrijasevic verwelkomen. Trainer Custovic twijfelde niet en dropte de Kroatische spelverdeler na amper drie trainingen meteen in de basis. De Gent-huurling toonde meteen zijn waarde met een assist. Hij legde de bal goed terug tot bij Ampomah die de bal overhoeks binnentrapte. Een vijftal minuten later liet Angelia, vorige week nochtans de held tegen Club Brugge, zich kinderlijk aftroeven. Ampomah ging met de bal aan de haal en legde perfect terug tot bij Vanzo. De Italo-Belg trapte vanop de rand van de zestien beheerst in het hoekje, zijn eerste van het seizoen. Waasland-Beveren op rozen. En dat terwijl Charleroi eigenlijk de betere ploeg was.

Foto: Photo News

Nauwelijks drie minuten later kregen de Zebra’s loon naar werken. Bruno, die de naar Egypte vertrokken Benavente verving, fusilleerde doelman Roef nadat de bezoekers de bal achterin niet konden wegwerken. Spektakel op Mambourg. De thuisploeg ging nog voor rust op zoek naar de gelijkmaker. Osimhen had de gelijkmaker aan de voet, maar faalde. Het vizier van de Nigeriaanse spits stond nog niet op scherp. Niet veel later strandde de gelijkmaker van Dessoleil op de dwarsligger. Tussendoor had Ampomah iets geniaals in gedachten, maar de poging van de Ghanees vanop de middenlijn zeilde een half metertje over. Eerder deed hij dat kunststukje al eens in Moeskroen. Toen met succes. Op slag van rust lukte Osimhen de gelijkmaker vanuit een onmogelijke hoek. Ref Van Damme keurde het doelpunt echter af na ingrijpen van de VAR. Perbet tackelde de bal uit de handen van doelman Roef. Een terecht beslissing.

Foto: Photo News

Na rust drukte Charleroi de bezoekers tegen het eigen doel. Op het uur kwam Charleroi verdiend op gelijke hoogte. Na twee afgekeurde doelpunten was het dan toch eindelijk prijs voor Osimhen. De Nigeriaan knikte de gelijkmaker binnen. Een doelpunt dat al een tijdje in de lucht hing. Charleroi wilde meer. Waasland-Beveren kraakte, maar plooide niet. Een kwartier moest de thuisploeg het stellen met een man minder na de uitsluiting van Dessoleil. Toch kreeg de thuisploeg nog de beste mogelijkheid van de match. Hendrickx besloot onbesuisd over.

Beide ploegen schieten weinig op met deze puntendeling. Charleroi schuift (voorlopig) de top zes binnen en telt nu evenveel punten als Gent en Anderlecht, die morgen nog in actie komen. Waasland-Beveren sluipt weer een puntje verder weg uit het degradatiemoeras.