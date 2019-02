Nieuwe dreun voor Lokeren: Kortrijk scoort winnend doelpunt in 94e minuut

Lokeren heeft nog maar eens een opdoffer van jewelste te verwerken gekregen. De Waaslanders kwamen op slag van rust op achterstand tegen Kortrijk, maar hingen na de rust de bordjes gelijk. Lokeren leek een punt mee naar huis te pakken, maar in de 94e minuut slikte het nog de 2-1.

Het laatste sprankeltje hoop voor Lokeren verdwijnt met de week als sneeuw voor de zon. De Waaslanders leken vanavond met een puntje huiswaarts te keren uit Kortrijk, maar Stojanovic drukte het laatste sprankeltje hoop in de slotseconden stevig de kop in. Zowel Kortrijk als Lokeren moest winnen om in het slot van de competitie nog een rol van betekenis te spelen. Dankzij deze zege behoudt Kortrijk een waterkansje op Play-off 1, terwijl Lokeren na de vijfde opeenvolgende nederlaag op rij echt een mirakel nodig heeft om de degradatie dit seizoen nog af te wenden.

Trainer Glen De Boeck voerde nochtans vier wissels door in vergelijking met de nederlaag tegen Zulte Waregem. De opmerkelijkste wissel was misschien die van doelman De Wolf. Het Lokerse jeugdproduct is aan een sterk seizoen bezig, maar in de degradatiestrijd opteerde De Boeck toch voor de ervaring van Verhulst. Nog maar de vijfde basisplaats voor de 31-jarige doelman. Voorin verdween Reznicek, die vorige week enkele kansen de nek omwrong, uit de ploeg. Saroka kwam in zijn plaats.

Maar De Boeck mag proberen wat hij wil, ook hij krijgt Lokeren voorlopig maar niet op de rails. In organisatie staat het allemaal wel degelijk, maar eens over de middenlijn komt Lokeren amper tot combinaties. Lokeren lijkt wel een tandeloos monster. Doelpunten maken, laat staan kansen creëren: het blijft de achilleshiel van deze ploeg. Ter illustratie: in minuut 43 liet Hupperts het eerste schot tussen de palen noteren. Tekenend voor de Lokerse malaise. Kortrijk domineerde, maar morste voor rust met de kansen. Op slag van rust gebeurde dan toch het onvermijdelijke. Nadat Ben-Harush zich kinderlijk liet aftroeven door Gent-huurling Koita, krulde Avenatti het leer subtiel voorbij Verhulst. Andermaal een mentale tik voor de manschappen van De Boeck.

Foto: Photo News

Game over, zou je denken. Maar niets was minder waar. Uit het niets kwam Lokeren vlak na rust op gelijke hoogte. Met het hoofd verlengde Ben-Harush een hoekschop tot bij Saroka. De Wit-Rus legde de bal binnenkantje voet kurkdroog binnen in de verste hoek. Het gaf de burger moed. Want plots begon Lokeren beter te voetballen, evenwel zonder gevaarlijk te zijn. Of wat een tikkeltje vertrouwen niet met een ploeg kan doen.

Foto: BELGA

Al bleef het vertrouwen broos. Uitgespeelde kansen kregen we nauwelijks nog te zien in het Guldensporenstadion. En verlamd door angst kropen de Waaslanders in het slot steeds verder achteruit. Doelman Verhulst hield zijn ploeg met enkele reddingen in eerste instantie nog overeind, maar in de absolute slotseconde van de extra tijd volgde alsnog de doodsteek. Stojanovic dompelde Lokeren onder in een diepe rouw. Opnieuw een mokerslag voor Lokeren. De zoveelste al dit seizoen. De Oost-Vlaamse club heeft nu echt een mirakel nodig om in de resterende zes wedstrijden de degradatie nog af te wenden. Door deze zege behoudt Kortrijk nog een kans in de strijd om Play-off 1.