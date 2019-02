Aanvoerder Pozuelo bezorgt leider Genk de drie punten tegen stug Waasland-Beveren

Leider Rc Genk is er na de verrassende thuisnederlaag tegen Moeskroen in geslaagd om de volle buit te pakken op het veld van Waasland-Beveren. De ploeg van trainer Clement moest hiervoor wel wachten tot in de slotfase van de wedstrijd. Pozuelo zorgde voor de nipte zege. Voor Waasland-Beveren een zure nederlaag nadat het hoorde dat Lokeren het onderspit moest delven tegen KV Kortrijk . De kloof met rode lantaarn Lokeren blijft wel acht punten.

Trainer Custovic moest voor het duel tegen de Limburgers schuiven in zijn elftal. Kapitein Massop moest na zijn rode kaart tegen Cercle Brugge geschorst toekijken en werd op de linkerkant vervangen door de jonge Schryvers. Bij de bezoekers verdwenen doelman Jackers en Borges naar de bank. Hun plaats werd ingenomen door Vukovic, terug van de Asian Cup, en De Norre. Pozuelo keerde terug uit schorisng. Voor de wedstrijd was er al enige commotie omtrent Ampomah. De Waaslanders waren immers niet opgezet met de liefdesverklaring van de Limburgers in de slotfase van de wintermercato voor de linkerflank, terwijl Rc Genk het allemaal afdeed als een psychologisch steekspel.

De bezoekers legden meteen het tempo op. Toch bleef het in de aanvangsfase beperkt tot een flauw schot van Trossard dat over doel belandde en enkel hoekschoppen. Bij de eerste echte aanval van de thuisploeg was het wel meteen raak. Moren kopte een voorzet hoog in de lucht. Boljevic legde hem knap klaar voor zijn voet, en knalde knap in de rechterhoek. De thuisploeg was meteen gelanceerd en leek op weg naar een tweede doelpunt. Ampomah stuurde Boljevic het straatje in, maar de Montenegrijn besloot op doelman Vukovic. Pas na het halfuur kon Rc Genk nog eens echt dreigen. Malinovskyi trapte een vrijschop naast doel van Roef. Diezelfde Malinovskyi en Trossard trapten daarna enorm zwak ver naast en over doel.

Foto: Photo News

De tweede helft begon met een poging van Samatta maar Roef was attent. Op het uur viel de gelijkmaker dan toch. Malinovskyi trapte een hoekschop perfect op het hoofd van Samatta. Roef had geen schijn van een kans. De bezoekers voerden de druk op maar Paintsil vond opnieuw Roef op zijn weg. De pas ingevallen Forte kreeg de bal mee van Boljevic maar de Italiaan trapte onbegrijpelijk naast. Boljevic probeerde het dan maar zelf, maar nu stond doelman Vukovic pal. Zeven minuten voor tijd sloeg Rc Genk toe. Malinovskyi legde de bal in het strafschopgebied en de aanstormende Pozuelo tikte de bal voorbij Roef. Het was meteen de genadeslag voor de thuisploeg.

Foto: Photo News