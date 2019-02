Moeskroen is in bloedvorm en pakt 9 op 9: slap Charleroi gaat met 3-0 voor de bijl op Le Canonnier

Moeskroen heeft voor de derde keer op rij gewonnen in de Jupiler Pro League. Na zeges tegen KV Oostende (2-1) en Racing Genk (1-2) werd vrijdagavond met 3-0 gewonnen van Sporting Charleroi. Mërgim Vojvoda voor rust, Mërgim Vojvoda en Marko Bakic na de koffie zorgden voor de doelpunten op Le Canonnier. In de stand telt Moeskroen nu 26 punten, de Zebra’s blijven steken op 34 punten waardoor Play-off 1 halen weer wat moeilijker wordt.

Ryota Morioka had zich zijn debuutwedstrijd voor Charleroi ongetwijfeld anders voorgesteld. De Japanner begon op de bank en zag hoe Moeskroen domineerde. De mannen van coach Bernd Storck waren baas, maar echt grote kansen leverde dat niet op. De Carolo’s acteerden slap en konden geen bal in de ploeg houden. Ze hadden nood aan een type-Morioka, die rust kon brengen.

Toch hadden de Zebra’s al na vier minuutjes een grote kans. Butez redde een inzet van Osimhen met een puike voetreflex. Een zwabberbal van Bakic en een knal voorlangs van Benson waren de mogelijkheden voor Moeskroen. Diep in de eerste helft moest Penneteau zich toch gewonnen geven. Vojvoda probeerde het van ver, zijn schot week af op de onfortuinlijke Angella. De voorsprong was verdiend.

Flits van genialiteit

Na een helft toekijken mocht Morioka dan toch zijn debuut maken voor Charleroi. Het spelbeeld bleef hetzelfde. Penneteau hield drie keer zijn ploeg in de match na pogingen van Leye, Awoniyi en Benson. Het was slechts uitstel van executie. Man van de match Benson bediende Friede voor de 2-0. Morioka liet dan toch een flits van genialiteit zien en zette Osimhen alleen voor Butez, maar de Nigeriaan trapte de aansluitingstreffer op de keeper van Moeskroen. Bakic deed de boeken helemaal dicht met de 3-0. Eerste trapte de Montengrijn met rechts, in de rebound was het raak met links.

Moeskroen startte furieus aan 2019 met een negen op negen tegen KV Oostende, op RC Genk en Charleroi. De Carolo’s lieten de kans liggen om zich weer even in de top zes te nestelen en kunnen STVV en AA Gent later dit weekend zien uitlopen.