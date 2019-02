Eupen verliest nu ook van Kortrijk en pakt 0 op 9

KAS Eupen zit in een dipje. Na nederlagen bij Anderlecht en STVV ging het nu ook op eigen veld onderuit. Kortrijk had genoeg aan een doelpunt van Felipe Avenatti op slag van rust, het werd 0-1. Kortrijk vergroot zijn bonus op Eupen zo tot zes punten en nadert tegelijk tot op één punt van Charleroi.

Vooraf had Vanderhaeghe te kennen gegeven dat hij alleen tevreden was met de drie punten in Eupen. “Dan nemen we een serieuze optie op de negende plek en kunnen we weer omhoog kijken.” Bijgevolg wijzigde de Kortrijkse coach zijn elftal amper. Azouni kwam terug uit schorsing en nam zijn plaats op de rechtsachter terug in, Hines-Ike verving de geschorste Kagelmacher. Makélélé van zijn kant bracht Milicevic in de ploeg ten koste van Laurent.

Ondanks de woorden van Vanderhaeghe was het Eupen dat het best aan de match begon. Al in de tweede minuut was het gevaarlijk via een vrijetrap van Garcia die Bruzzese kon niet klemmen. Maar daarna was het armoe troef wat kansen betrof. Het eerste kwartier kon alleen een ongevaarlijke deviatie van Garcia opgetekend worden. Daarna was het vooral een festival van slechte passes, tot Toyokawa zich liet opmerken. De kleine Japanner nam de bal buiten de halvemaan aan en probeerde het via een afstandsschot. Zijn poging waaide een meter over. Voor de toeschouwers het signaal om te genieten van een broodje Sauerkraut, want zich verwarmen aan het voetbal was geen optie.

Uruguayaanse toren

Kortrijk probeerde wel, maar was onmondig vooraan. De voorzetten waren ofwel te laag, ofwel werd het kopbalduel verloren. Pas op het halfuur lieten de Kerels zich een eerste keer opmerken. Een corner van Chevalier werd terug gekopt, De Sart probeerde het via een afstandsschot en de deviatie van Lepoint ging maar net naast. De match leek af te stevenen op een gelijkspel aan de rust, maar dat was buiten Avenatti gerekend. D’Haene zette door vanop links en zorgde voor een goed aangesneden voorzet, de Uruguayaan Avenatti torende boven iedereen uit en kopte staalhard binnen. Eerste bal tussen het kader van Kortrijk, en meteen goal. Rusten dus met 0-1, na een slaapverwekkende eerste helft van beide ploegen.

Dan bracht de tweede helft toch beterschap. Kortrijk kon vrijwel meteen de voorsprong verdubbelen, maar dat was buiten Batsula gerekend. Castro Montes miskeek zich op een bal, waardoor Batsula alleen voor doel kwam, maar de Oekraïner blonk uit in onkunde en kreeg de bal niet onder controle. Dan deed D’Haene het beter. Met een schot uit de scherpe hoek verraste hij ei zo na Van Crombrugge, maar de goalie kon in corner verwerken. Daarop scoorde de Uruguayaanse toren bijna zijn tweede goal, maar zijn kopbal waaide naast. Het waren de vijf bedrijvigste minuten van Kortrijk in de match. Even later kwam Chevalier dicht bij een goal. Blondelle verkeek zich knullig op een bal, maar Chevalier moest niet veel onder doen, want hij kreeg van dichtbij zijn voet er niet tegen aan.

Het laatste kwartier zakte de match terug naar het niveau van in de eerste helft. Kortrijk vond het logischerwijze wel goed en probeerde de drie punten veilig te stellen. Avenatti zorgde voor een rustpunt door de ballen bij te houden, en Kortrijk controleerde de match. Al liet het zich evenwel ver terug zakken. Eupen probeerde daar wel van te profiteren, maar daarovor waren er te veel slordigheden in het spel. Ook was er te weinig beweging in het team van Makalele. De panda’s probeerden dus nog wel, maar vonden evenwel geen oplossing. Even leek Pollet nog een punt uit de brand te slepen voor Eupen, maar zijn kopbal vloog net over.

Een verdiende zege dus voor de Kerels, die in de tweede helft amper in de problemen kwamen. Het team wint zo reeds voor de vijfde keer op verplaatsing, nadat het eerder al de punten mee griste op Charleroi, Zulte-Waregem, Lokeren en Oostende. Kortrijk pakt eveneens zes op zes, en naderen tot op één punt van volgende tegenstander Charleroi. Vanderhaeghe kan dus inderdaad weer naar boven kijken met zijn team.