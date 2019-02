Taiwo Awoniyi haalt zijn gram: Moeskroen wint nu ook verrassend bij AA Gent en pakt 12 op 12

Het wordt een verbeten strijd voor AA Gent om Play-off 1 te halen. De Buffalo’s konden een gouden zaak doen na puntenverlies van Anderlecht, Club, Charleroi, Standard en Antwerp, maar na de nederlaag tegen Moeskroen (1-2) is de conclusie dat STVV is uitgelopen. Awoniyi scoorde tegen zijn ex-club en vierde met een Bijbeltekst. Aan het Heilig Boek mag gerust een vers toegevoegd worden: Moeskroen zult gij vrezen. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Moeskroen begon het seizoen als gedoodverfde degradatiekandidaat, maar is in 2019 de sensatie van de Jupiler Pro League geworden: 12 op 12 met uitzeges in Genk en nu ook Gent. Coach Bernd Storck oogst terecht lof, want Moeskroen had zijn stuntzege in de Ghelamco Arena niet gestolen.

Als er nog twijfels waren of de recente stuntzeges tegen Anderlecht, Charleroi en Genk toeval waren, dan namen Les Hurlus die weg met een indrukwekkende eerste helft in de Ghelamco Arena. Moeskroen had zowaar het betere van het spel en zette Gent -zonder de geschorste Esiti en Yaremchuk- goed onder druk: faut le faire. De Buffalo’s kregen geen greep op de offensieve spelers van Moeskroen, in bijzonderheid beroepszwerver Benson.

Goeie Kaminski

AA Gent kon gelukkig rekenen op een sterke Kaminski, die heel snel tegen de grond gaat als dat nodig is. Hij hield zijn ploeg een paar keer van de openingstreffer: op een diagonaal schot van Benson na een geweldige collectieve aanval en een stevige uithaal van Bakic. We zaten al flink in het derde kwart toen AA Gent eindelijk wat druk kon maken en Dompé met een verraderlijk schot Butez plat kreeg. En net dan kwamen de Buffalo’s op achterstand. Benson verstuurde een fantastische voorzet vanaf links en Taiwo Awoniyi kopte hem binnen in duel Nana Asare. De Nigeriaanse spits moet een bovennatuurlijk voorgevoel gehad hebben dat hij tegen zijn ex-club van voor Nieuwjaar zou scoren, want hij trok zijn truitje omhoog en toonde een T-shirt waarop stond: Fear God, and keep His commandments: for this is the whole duty of man. Vrees God en volg Zijn geboden, want dat is de plicht van de mens.

Foto: BELGA

De Nigeriaanse spits van Liverpool uitte afgelopen week in deze krant zijn frustratie over de voorbije maanden die hij op uitleenbeurt bij AA Gent doorbracht: hij kwam terecht in een ploeg die niet gerodeerd was, belandde op de bank en slaagde er nadien niet meer in om de nieuwe coach Thorup te overtuigen. Zijn geloof zette hem ertoe aan om onverdroten te blijven werken op training, hij geloofde dat het vroeg of laat beloond zou worden. Bij AA Gent gebeurde dat niet meer, bij Moeskroen wel. In vier matchen zit Awoniyi aan drie treffers en één assist. Dit was overigens zijn eerste competitiedoelpunt dit seizoen in de Ghelamco Arena. Het laatste dateerde van zijn vorige periode bij Moeskroen, vorig seizoen.

AA Gent slaagde er ook na een kwartiertje herbronnen in de kleedkamer niet in om zijn wil op te leggen aan Moeskroen. De bezoekers bleven de wedstrijd in handen houden. Het was dan ook geen verrassing toen Friede op voorzet van Gulan de 0-2 tegen de netten prikte. De Ghelamco Arena werd er even stil van, maar AA Gent heeft zich dit seizoen al vaker uit een verloren positie terug geknokt. Minder dan tien minuten na de 0-2 kwam de aansluitingstreffer er al. David versnelde en Bruno Godeau kwam te laat: strafschop. Bronn trapte de elfmeter binnen: voor de centrale verdediger met uitstekende traptechniek zijn zesde competitietreffer dit seizoen, zijn zevende in totaal.

Sorloth kopt kans op 2-2 op de lat

AA Gent vatte weer moed en Thorup voerde een dubbele wissel door: de eerder bleke Dompé en Bezus werden naar de kant gehaald: Kvilitaia en Dejagere kwamen tussen de lijnen. Sorloth en Kvilitaia gingen nu samen in de spits spelen met David erachter.

Ref Wim Smet hield zijn rode kaart op zak toen Benson natrapte op Verstraete, maar vijf minuten voor tijd kreeg Bakic wel zijn tweede geel. Amallah miste de 1-3 en dan kwam AA Gent bijna nog langszij. Sorloth knikte in de laatste seconden van de extra tijd een voorzet van Odjidja tegen de lat. AA Gent zag zo een punt door de vingers glippen. De eerste thuisnederlaag onder Jess Thorup was meteen een dure.