Zo wordt Play-off 1 halen wel érg moeilijk: Anderlecht kan ook niet winnen van Zulte Waregem

Tjah, Anderlecht. 0-0 thuis tegen Zulte Waregem, als winnen eigenlijk de enige optie is in de strijd om Play-off 1. Bij paars-wit mogen ze hopen dat Gent straks niet wint van Moeskroen, of het worden nog lange weken in het (alsmaar legere) Astridpark. Anderlecht staat momenteel op een gedeelde zesde plaats naast de Buffalo’s.

Anderlecht wist wat het te doen stond na de zege tegen Sint-Truiden: enkel een overwinning tegen Zulte Waregem zou volstaan om te blijven meedoen in de strijd om Play-off 1. Fred Rutten koos voor de herstelde Landry Dimata in de spits en Yannick Bolasie in de plaats van de geschorste Zakaria Bakkali. Bij Zulte Waregem koos Francky Dury voor Idrissa Sylla in plaats van Henrik Bjordal.

Anderlecht begon snedig aan de partij en kon vooral dreigen langs links. Bolasie zette goed voor, maar Dimata kwam net te kort om binnen te tikken. Toch was het opletten aan de overkant ook. Bongonda scoorde zelfs via een omhaal, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Hallo VAR?

De snelle flankspeler van Zulte Waregem was een ware gesel voor Andy Najar en bij uitbreiden de hele Anderlechtploeg. Na een van zijn vele rushes kon Bongonda zelfs schieten, maar de bal botste op Didillon. Uit de herhaling bleek dat de bal onderweg de hand van Kara licht beroerde, maar VAR Kris Bellon besloot niet tussen te komen. Dat deed hij ook niet toen Pletinckx Dimata onderuit haalde in de zestien. Heel Anderlecht claimde een strafschop – en daar was best iets voor te vinden – maar ook hier werd ref Nathan Verboomen niet naar het videoschermpje geroepen.

Al bij al een flauwe eerste helft dus, maar de tweede begon alweer wat snediger: Zulj trof Bossut, en – opnieuw – Bongonda vond Didillon op zijn weg. Paars-wit ontwikkelde steeds meer druk en Zulte Waregem had een goeie Bossut nodig om een vrije trap van Kums uit doel te ranselen. In het geharrewar achteraf kon ook Zulj net niet besluiten.

Toch bleef het opletten voor de bezoekers uit West-Vlaanderen. Na een mooie combinatie kon De fauw voorzetten, maar Sylla kreeg de bal op zijn borst en de bal ging zo over.

Fluitconcert

Wat Anderlecht vervolgens op de mat bracht, deed pijn aan de ogen. Het publiek floot bij een zoveelste verloren duel, slechte pass of misverstand. Yari Verschaeren probeerde nog de bal op te eisen, maar hij was dan ook de enige bij paars-wit die er nog zin in leek te hebben. Niet dat paars-wit geen kansen meer kreeg, maar Zulj bleek geen sneltrein te zijn toen Verschaeren hem diep stuurde. Het moet zijn dat de pijp van Verschaeren uit was, want een andere reden zagen wij niet toen Rutten hem tien minuten voor tijd naar de kant haalde. Het Anderlecht-publiek werd er zelfs cynisch van en klapte toen Milic een zoveelste slechte pass gaf. Toch had het er in de laatste minuut nog helemaal anders kunnen uit zien, maar het schot van Zulj strandde op de lat en via een bezoekend been ging een schot van Bolasie nog in hoekschop.

Met dit zoveelste puntenverlies doet Anderlecht een erg slechte zaak in de strijd om Play-off 1. Het ziet Sint-Truiden al uitlopen tot vier punten en mag hopen dat Gent straks niet wint tegen Moeskroen. Of ze mogen zich in het Astridpark opmaken voor Play-off 2, voor het eerst in de geschiedenis van de club. En zelfs dat zal geen “walk in the park” worden. Arm Anderlecht.

