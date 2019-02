STVV doet gouden zaak in strijd om Play-off 1 na late frommelgoal tegen Waasland-Beveren

STVV is op weg naar Play-off 1. Tegen Waasland-Beveren stevende het nochtans lang af op een gelijkspel na twee door de videoref toegekende strafschoppen. Maar in de slotfase sloeg Waasland-Beveren aan het blunderen. Doelman Roef ging in de fout, Moren trapte de bal tegen ploegmaat Caufriez en zo kwam de 2-1 nog op het bord. STVV blijft vierde en nadert tot op één punt van Standard.

STVV leek lange tijd zijn tanden stuk te bijten op een stug Waasland-Beveren, maar in de slotminuten kregen de Limburgers toch loon naar werken. En zo blijven de Kanaries ook na 25 speeldagen in de top zes kamperen. Waasland-Beveren blijft achter met een twee op vijftien en blijft bang naar beneden kijken.

Trainer Marc Brys voerde slechts een wissel door. De Japanse verdediger Tomiyasu verscheen voor het eerst opnieuw aan de aftrap na de verloren finale van de Asian Cup. De Petter verhuisde naar de bank. Adnan Custovic moest noodgedwongen twee wissels doorvoeren. Aanvoerder Massop keerde na een speeldag schorsing terug in de basis, voor de geblesseerde Boljevic. Voorin kreeg Forte de voorkeur op Vanzo.

2x videoref

De aanwezige suppoters kregen een aangename openingsfase te zien. STVV eiste nadrukkelijk het balbezit op, al speelde Waasland-Beveren aardig mee met de seizoensrevelatie. Uitgespeelde kansen bleven echter wel schaars in het openingskwartier. Tot de VAR scheidsrechter Lambrechts naar het scherm riep. Verdediger Caufriez ging over de bal en plantte zijn voet op die van Boli. Een terechte strafschop na ingrijpen van de videoref. Botaka stuurde Roef de verkeerde kant uit. Opmerkelijk: het was al de tiende strafschop die de Waaslanders tegen kregen.

Enkele minuten later ging de bal opnieuw op de stip. Opnieuw liet ref Lambrechts eerst doorspelen, maar gelukkig was de VAR vanavond wel bij de les. Ampomah was er als de kippen bij om een te korte terugspeelbal van Teixeira te onderscheppen, waarna de Ghanees omver werd gekegeld door doelman Steppe. Forte trapte zijn derde penalty van het seizoen tegen de touwen. Het spel ging goed op en neer. Toch toonden de Limburgers de meeste aanvallende intenties. Het duo De Sart-Boli besloot hun kunststukje van vorige week op Eupen nog eens te herhalen. Alleen zeilde de volley van de Ivoriaanse aanvaller dit keer over doel op plaats van erin. Sinds het vertrek van Bezus naar Gent ontpopt De Sart zich steeds meer tot aangever van dit STVV.

Schlemiel Caufriez

Op slag van rust sloeg het noodlot toe voor Ampomah. Het Ghanees goudhaantje bleef met zijn voet in het kunstgras steken en werd met de handen op het aangezicht afgevoerd op de draagberrie. Een serieuze aderlating voor Waasland-Beveren, want met zeven doelpunten en vier assists is Ampomah dit seizoen van goudwaarde. Hopelijk valt zijn blessure mee.

De tweede helft had veel minder om het lijf. STVV ging nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, terwijl Waasland-Beveren steeds dieper inzakte. Alleen in de omschakeling deelden de bezoekers af en toe een speldenprik uit. Zo vloog de volley van Andrijasevic een metertje naast doel. Een minuut later kropen de Waaslanders door het oog van de naald wanneer Acolatse een lage schuiver van Garcia niet kon binnenglijden. Onbegrijpelijk hoe die bal niet in doel verdween. STVV stapelde de kansen op, maar doelman Roef stond pal. In het slot van de match grabbelde Roef naast de bal, waarna Moren trapte de bal tegen Caufriez aan en zo hobbelde het leer over de lijn. De doelman protesteerde nog voor een overtreding, maar dit keer greep de VAR niet in. De ontlading op de Truiense bank was enorm.