Ai, ai, AA Gent: nu ook de boot in bij Waasland-Beveren, slechte zaak met het oog op Play-off 1

AA Gent heeft alweer een slechte zaak gedaan met het oog op Play-off 1. Na de verrassende thuisnederlaag tegen Moeskroen gingen de Buffalo’s nu ook op het veld van Waasland-Beveren de boot in. Een treffer van Caufriez na wat geharrewar voor doel en een late penaltygoal van Francesco Forte bezorgden de thuisploeg een dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van invaller Giorgi Kvilitaia kwam te laat. Waasland-Beveren loopt door de zege acht punten uit op rode lantaarn Lokeren en is zo goed als zeker van het behoud.

LEES OOK. AA Gent-fans blijven eerste 10 minuten buiten: “Waar zijn die 2500 supporters van de bekerfinale?”

Na een pijnlijke thuisnederlaag tegen Moeskroen mocht AA Gent zich geen misstap meer veroorloven in de strijd om Play-off . Jess Thorup voerde daarom vier wissels door in vergelijking met vorige week. Yaremchuk, Dejaegere, Derijck en Estiti kwamen in de ploeg voor Bezus, Verstraete, Dompé en Rosted. Waasland-Beveren leefde door de nederlaag van Lokeren dan weer iets meer ontspannen toe naar deze match. Adnan Custovic moest noodgedwongen twee wissels doorvoeren. Ampomah was geblesseerd terwijl Andrijasevic. Boljevic en Vanzo waren hun vervangers.

De talrijk meegereisde supporters van AA Gent namen pas na tien minuten hun plaats in als protest tegen de regeling van het bestuur voor de bekerfinale. Ze lieten hun ongenoegen duidelijk blijken met enkele spandoeken: ‘Stil hé, zonder supportersclubs?’ en ‘Waar zijn die 2500 supporters voor de bekerfinale?’ Een niet mis te verstane boodschap aan het adres van het Gentse bestuur. Maar veel hadden ze niet gemist. Integendeel, net toen ze het stadion binnendruppelden, liet Waasland-Beveren de eerste kans van de wedstrijd noteren. Forte trapte voorlangs.

Gent domineerde, zonder echt goed te spelen. Zo versierden ze wel enkele kansen, alleen liet de afwerking te wensen over. Yaremchuk vond doelman Roef op zijn weg. Even later had de Oekraïner geen oog voor de vrijstaande David en besloot onbesuisd naast. En na een knappe actie van Sorloth vergat David Gent de voorsprong te schenken. En je weet hoe dat gaat in het voetbal. Wie de kansen niet afwerkt, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus. Eerst kon Forte net niet genoeg kracht zetten, waardoor zijn kopballetje naast dwarrelde. Even later was het wel prijs nadat Gent een hoekschop niet kreeg weggewerkt. Caufriez stond op de juiste plaats en schonk zichzelf een mooi verjaardagscadeau.

Waasland-Beveren hield na rust makkelijk stand tegen een inspiratieloos en slordig Gent. Willen ze dit seizoen nog play-off 1 halen, zullen ze de resterende vier wedstrijden toch uit een ander vaatje moeten tappen. Op de eerste twintig minuten na versierde het amper nog kansen. Alleen Souquet dreigde tweemaal vanop afstand. Waasland-Beveren speelde de match volwassen uit. En via de bliksemsnelle Boljevic counterde het naar hartenlust. En wat gezegd van Louis Verstraete. De Gent-huurling speelde tegen zijn moederclub een dijk van een wedstrijd. In de slotfase werd Forte neergehaald in de zestien. De Italiaan trapte zijn vierde penalty van het seizoen tegen de touwen. Invaller Kvilitaia maakte het in de slotminuten van de extra tijd nog even spannend. Maar Waasland-Beveren hield stand.

Door deze zege loopt Waasland-Beveren opnieuw acht punten uit op rode lantaarn Lokeren. Met nog vier wedstrijden op het programma kunnen de Waaslanders het behoud haast ruiken. Voor Gent wordt het nog vier wedstrijden bikkelen om zich alsnog in de top zes te nestelen.