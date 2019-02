KV Oostende kan ondanks goal van 19-jarige debutant Robbie D’Haese al voor achtste keer op rij niet winnen

KV Oostende heeft al voor de achtste competitiewedstrijd op rij niet kunnen winnen. Thuis tegen Eupen leek nochtans een jongensdroom in de maak toen het amper 19-jarige jeugdproduct Robbie D’Haese bij zijn eerste basisplek van het seizoen meteen ook de 1-0 maakte, maar een goal van Yuta Toyokawa zorgde voor een 1-1 gelijkspel. Eupen is daardoor mathematisch zeker van het behoud.

Omdat De Sutter zich ziekjes voelde, vatte hij de avond op de bank aan. In de vijftiende minuut moest de goalgetter zich toch opwarmen want Guri lag bloedend op de grasmat nadat de Albanees de arm van Blondelle vol in het gezicht kreeg. Guri kon wel tegen een stootje en De Sutter mocht weer naar de bank. Ook de vaste waarden Vandendriessche (24 basisplaatsen) en Canesin (23 basisplaatsen) kregen van Gert Verheyen geen plaats aan de aftrap. Het enige slachtoffer van de nipte Eupense nederlaag tegen Kortrijk was Milicevic. Hij moest vrede nemen met een bankzitje. Claude Makélélé plaatste Pollet in de basis naast de tien man van vorig weekeinde.

Het eerste prikje kwam aan Oostendse zijde. Een verre voorzet belandde via Nastic voor doel maar D’Haese, dit seizoen amper veertien minuten in het team, streelde het leder te zacht. Van Crombrugge raapte de bal te gemakkelijk op. Na twintig minuten laat KVO een nieuwe wenkende kans onbenut. Vanlerberghe liet Bushiri ter plaatse maar probeerde te beleefd Guri te bereiken. De bezoekers onderschepten eenvoudig deze overbodige pass.

Wanneer Fall de KVO-defensie voorbijsnelde, trok Lombaerts aan de noodrem. Fall viel in de zestien maar ref Smet noteerde de fout correct buiten de rechthoek. De vrijetrap leverde niets op. Twee minuten later was er wel gevaar aan de overzijde. D’Haese rukte vanop rechts op en bestookte Van Crombrugge met een lage schuiver. De keeper sloeg de bal weg en moest zich een tweede keer reppen op de rebound van Guri. Diezelfde twee Oostendenaars, Guri en D’Haese, stonden ook centraal bij de volgende Oostendse aanval. Eerst leek Guri het te verknallen door dichtbij doel in het gezicht van Vanlerberghe te trappen. De middenvelder zeeg neer, het spel ging verder en D’Haese knalde de bal voorbij Van Crombrugge: een flink verdiende voorsprong. Halverwege de match bewezen twee cijfer-verhoudingen dit ook: 8-0 in de doelpogingen, 5-0 in schoten binnen het doelkader, telkens in KVO-voordeel.

Vroeg in een slappe tweede helft toonden Garcia en Fall meteen de wil van Eupen om beter te doen dan voor de rust. Iets voorbij het uur nam KVO de steriele controle opnieuw over. Verheyen liet ook zijn ervaren duo Canesin-Vandendriessche invallen. Vandendriessche had amper tien minuten nodig om zijn tiende geel van het seizoen te incasseren. Bovendien scoorde Toyokawa na hoekschop van Garcia nog de gelijkmaker.

Voor de achtste speeldag op rij mocht KVO de slaak van een zege niet proeven. En dat is zuur aan zee.