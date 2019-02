Doelpunt Deschacht komt te laat voor Lokeren: Standard staat voorlopig naast Club Brugge, rode lantaarn in benarde positie

Standard zet zijn opmars verder: na de 3-1-zege tegen rode lantaarn Lokeren springen de Rouches voorlopig over Antwerp tot op gelijke hoogte met Club Brugge op de tweede plaats. In de tweede helft speelde Standard even met vuur maar verder dan de eerredder van Olivier Deschacht kwamen de bezoekers niet. Zondag worden met Club Brugge-Genk en Antwerp-Anderlecht twee toppers afgewerkt, zaterdag kunnen Waasland-Beveren en Oostende onderin opnieuw afstand nemen van (een, strijdend) Lokeren.

Standard heeft nog maar eens de puntjes op de i gezet. Hoewel doktersbriefjes een week eerder de afwezigheid van een messcherp Standard op Genk wettigden, eiste Michel Preud’homme na de 4 op 9 wel een reactie van zijn manschappen. Met Emond terug uit blessure had hij bovendien weer een spits. Niet dat Standard die nodig zou gehad hebben. Het duurde amper vijf minuten eer duidelijk was dat de Rouches hun zesde thuisoverwinning op rij met de vingers in de neus zouden boeken.

Glen De Boeck moest een zieke Marecek missen, bovenop de geblesseerde Miric. Een week nadat hij Overmeire negentig minuten lang Refaelov liet schaduwen, pakte hij dit keer uit met een vijfmansdefensie mét Skulason, de voorbije weken nog in de tribune. Maar u kent de uitdrukking over ezels en koerspaarden. Of dacht u dat Lokeren per toeval onderin staat? Mpoku, Carcela, Marin en Lestienne dienden maar een even te galopperen om de ezels achter zich te laten.

Noot: onze excuses voor wie hier aanstoot aan neemt en vermoedt dat we spotten met de gemiddelde intelligentie van de Lokeren-spelers. Dat is dan onbedoeld.

Aanvankelijk leek Verhulst zich weer op te werpen tot de reddende engel. Een schot van Marin werd weg gebokst. Oog in oog met Lestienne redde hij uitstekend met de voet. Een kopbal van Vanheusden pakte Verhulst eveneens. Maar de schiettent stond op instorten. Zeker omdat Lokeren het aan de overkant tot drie keer toe compleet verprutste, telkens via Hupperts. Vooral hoe hij een voorzet van Terki compleet verkeerd kopte, was een toonbeeld van onkunde. Toen Ben Harush – het soort speler waarvan je je toch afvraagt hoe dat in godsnaam in België beland – de bal verloor en Marin werd diep gestuurd, had Verhulst geen verhaal meer: 1-0. Heerlijk hoe die 22-jarige Roemeen zijn vierde van het seizoen binnen prikte.

Foto: Photo News

Niet veel later wederom hetzelfde: Filipovic wordt door Lestienne uit het centrum gelokt, Mpoku loopt in het gat en vindt vervolgens weer Lestienne: 2-0. Verhulst voorkwam zelfs dat Emond er nog 3-0 van maakte.

Deschacht

De Boeck stuurde bij en greep in de tweede helft terug naar een viermansdefensie. Meester-illusionisten zijn het bij Standard. Dat Lokeren even geloofde dat er misschien toch iets te rapen viel, lag aan Standard dat op cruise control speelde. De ultieme illusie. Laat dat nog een manco zijn waar Preud’homme zich ongetwijfeld rot aan ergert. De klus klinisch afmaken, dat moet Standard toch nog leren. Blijkbaar hebben ze nog al te vaak een wake up call nodig. Op een counter dwong Deschacht doelman Ochoa tot een redding met de voet. Standard zette meteen orde op zaken. David Copperfield himself, Mehdi ‘Magicien’ Carcela liet Emond de buitenspelval glippen: 3-0.

Foto: BELGA

Lokeren scoorde alsnog op een corner, via Deschacht, wiens zijn tweede van het seizoen hem derde in de Lokerse topschutterstsand maakt. En dat voor een verdediger die vandaag 38 wordt....

Al een geluk dat Ochoa nog redding bracht op een knal van Musona of Standard had nog bibbergeld betaald. Helemaal onnodig. Koerspaarden en… u snapt het wel. Afhankelijk van wat Gent en Charleroi doen kan Standard zich volgende week tegen de Buffalo’s al verzekeren van deelname aan Play-off 1. En Lokeren, tja dat krijgt volgende zaterdag op Moeskroen nog maar eens de wortel van de redding voorgehouden. Op een dag stopt het en rest de ezel niets dan balken.