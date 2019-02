Stef Peeters nekt zijn ex-club bijna, maar STVV haalt in het slot toch nog puntje op het veld van Zulte Waregem

Een billijk gelijkspel. Zulte Waregem en Sint-Truiden hielden het op 1-1 aan de Gaverbeek. Stef Peeters opende de score tegen zijn ex-ploeg. Boli tekende voor de gelijkmaker. Essevee liet na zich mathematisch zekerheid te verzekeren van het behoud. STVV blijft in de top zes staan. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Had STVV voor het eerst sinds 2011 nog eens de drie punten kunnen pakken op bezoek bij Zulte Waregem? Neen, is het antwoord. Beide ploegen maakten er een amusant kijkstuk van met de nodige mogelijkheden langs weerszijden. De twee teams zaten allebei in een goeie flow. Essevee kon pronken met een 7 op 9, de Kanaries met een 9 op 9. Never change a winning team, is een leuze die de twee coaches toepasten. Brys veranderde niks aan zijn basiself, Dury wijzigde noodgedwongen op de rechtsachter door de schorsing van De fauw. Walsh was zijn vervanger.

Foto: BELGA

De wedstrijd kon echt beginnen na een studieronde van tien minuten. Op een vrije trap van Peeters ging Steppe goed plat. De Pauw wurmde zich voorbij Teixeira, Steppe kon zijn voorzet nog net deviëren zodat Bongonda zijn trap miste. Net voor de defensie ontpopte Seck zich opnieuw tot een nuttige stofzuiger die georganiseerd stond te voetballen. Bürki bood Harbaoui met een strakke voorzet de 1-0 aan, maar alweer Steppe kon met een puike voetreflex nog redding brengen.

Zoeken naar een penalty

Wanneer we zo’n 25 minuten ver waren kwam Sint-Truiden beter in de wedstrijd. Het centrale duo bij Essevee Pletinckx-Baudry verkeek zich op een lange bal van Garcia. Boli mocht alleen op Bossut af, zijn plaatsbal belandde net naast. De thuisploeg nam weer over. Harbaoui knikte een hoekschop richting de kruising, alweer was Steppe daar. De Kanaries claimden net voor rust een penalty. De VAR bekeek de beelden, maar oordeelde dat Peeters Kamada niet onderuit had geschoffeld. Eerder in de partij keek ook Acolatse al aan tegen een geel karton wegens een schwalbe.

Foto: Photo News

Na de pauze verwaterde het spel. De slordigheden stapelden zich op. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Iets voorbij het uur schakelde Bongonda de turbo aan. De goal leek gemaakt na de voorzet van Peeters, maar Harbaoui stuitte weer op die dekselse Steppe. Te vaak stokte zowel bij de thuis- als de uitploeg de opbouw. Toch kreeg Essevee waar het recht op had: een voorsprong. De Pauw bracht voor en de ingeïnfiltreerde Peeters knalde met een lekkere volley de 1-0 overhoeks binnen. Asamoah kwam nog dicht bij de gelijkmaker, Bossut stond pal. Even later was het toch raak. Boli werd gelanceerd door Garcia en dribbelde Bossut: 1-1. In de extra tijd werkte Tomiyasu een hakje van Bjordal nog gepast weg.

STVV staat nog altijd in de top zes, maar liet na een uitstekende zaak te doen. Zulte Waregem is zo na 26 speeldagen nog altijd niet mathematisch zeker van de redding, al is de kloof op vier wedstrijden van het einde met Lokeren toch al elf punten.