Titelstrijd nog niet voorbij: Genk botst met invaller Pozuelo op zijn limieten tegen sterk Club Brugge

De titelstrijd is nog niet voorbij. Met Alejandro Pozuelo als invaller heeft leider Genk zondagmiddag met 3-1 verloren op het veld van Club Brugge. Blauw-zwart trok de match naar zich toe in een ijzersterke eerste helft, via goals van ex-Genk-spelers Clinton Mata en Siebe Schrijvers. Na rust zorgde Mbwana Samatta heel even voor hoop, maar Ruud Vormer zette amper een minuut later de puntjes op de i met het derde Brugse doelpunt van de dag. De Bruggelingen naderen tot op acht punten van de leider. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Net zoals afgelopen donderdag in Praag kende de transfersoap rond Alejandro Pozuelo ook zijn weerslag op het scheidsrechtersblad. Trainer Philippe Clement zette de Spaanse dirigent van de Limburgers opnieuw op de bank en opteerde voor een onorthodoxe 3-5-2, met Paintsil en Maehle op de flanken en Ingvartsen en Samatta voorin. Leandro Trossard nam de positie en de kapiteinsband over van zijn aanvoerder. Bij Club Brugge hield Ivan Leko vast aan de ploeg die het na rust zo goed gedaan had tegen Red Bull Salzburg. Clinton Mata kwam in de plaats van de geschorste Emmanuel Dennis.

Foto: BELGA

De thuisploeg was vast van plan op zijn Europese elan door te gaan en greep, onder impuls van een uitverkocht Jan Breydelstadion, de leider meteen naar de keel. Op het middenveld won de regerende kampioen zowat alle duels, voorin was Wesley Moraes weer ijzersterk. Na een minuut of tien resulteerde dat in de eerste grote kans. De grote Braziliaan legde goed af op Siebe Schrijvers, die alleen in de zestien net naast de eerste paal trapte.

Genk genekt door twee ex-spelers

Genk kwam amper in het stuk voor. De leider was zoekende zonder Pozuelo, in een veldbezetting in functie van de tegenstander en op een grasmat die vloeiende combinaties moeilijk maakte. Dik twintig minuten stonden op de klok toen Wesley Genk-lichtgewicht Bryan Heynen van de bal zette. Zijn maatje Schrijvers vond met een prachtige opening Clinton Mata, die mandekker Paintsil te snel af was en de bal acrobatisch in doel werkte: 1-0. De Belgische Angolees had geen beter moment kunnen kiezen voor zijn eerste goal voor Club Brugge.

Foto: JEFFREY GAENS

Genk kwam na het openingsdoelpunt wel geleidelijk aan meer aan voetballen toe, maar verder dan twee ongevaarlijke vrije trappen van Trossard en Malinovsky kwam het niet. Dan zat er meer venijn in de aanvallen van de thuisploeg. Genk-doelman Danny Vukovic had eerst nog een prima parade in huis op een streep van Hans Vanaken, maar moest zich enkele minuten later toch gewonnen geven op een snoeiharde volley van Schrijvers. Zo kwamen de twee Brugse goals op naam van twee spelers die vorig seizoen nog voor Racing Genk uitkwamen.

Foto: JEFFREY GAENS

Op slag van rust leken de blauwhemden dan toch even terug te kunnen prikken na Brugs balverlies, maar topschutter Ally Samatta dreef de bal te ver naar buiten en kwam niet verder dan een rollertje vanuit een scherpe hoek.

Vormer geeft Club Brugge wat het verdient

Trainer Philippe Clement greep in bij de rust en bracht Pozuelo en Zinho Gano voor Ingvartsen en Paintsil. Het leverde een beter begin van de bezoekers op, maar toch was het de thuisploeg die het gevaarlijkst bleef. Wesley zette met een slim balletje Krépin Diatta oog in oog met Vukovic, maar de Senegalees raakte vanuit een scherpe hoek niet voorbij de doelman van Genk. Enkele minuten later was de 3-0 weer nabij. Wesley besloot vreemd genoeg niet alleen richting Vukovic te sprinten, maar via een tussenstation kon Ruud Vormer zijn kans gaan. Opnieuw Vukovic hield Genk recht met een beenveeg.

Een kwartier voor tijd leek de wedstrijd toch weer nieuw leven ingeblazen. Samatta troefde Brandon Mechele af op een hoekschop van Ruslan Malinovsky en kopte onhoudbaar raak. Club Brugge reageerde binnen de minuut, als door een wesp gestoken. Diatta zwiepte de bal voor doel en de inlopende Ruud Vormer tikte de 3-1 in doel. Meteen het slotakkoord van een zinderende topper. Door de zege nadert Club Brugge tot op acht punten van leider Racing Genk. Gezien de puntenhalvering van Play-off 1 lijkt de titelstrijd dus nog verre van voorbij.