Moeskroen blijft ploeg in vorm: Les Hurlus verslaan nu ook Cercle Brugge en hebben nog steeds geen punt verloren in 2019

Wat zullen ze vloeken in Gent. Taiwo Awoniyi blijft maar scoren bij Moeskroen. Tegen Cercle Brugge bezorgde de Nigeriaan Les Hurlus met zijn vierde doelpunt en een tweede assist op vijf matchen tijd een 15 op 15 in 2019.

In de Ghelamco Arena zouden ze best een scorende spits kunnen gebruiken in de strijd om Play-off 1. Bij de Buffalo’s maakte Taiwo Awoniyi niks klaar, maar de Moeskroense lucht doet hem blijkbaar herleven. De huurling van Liverpool is dan ook goed omringd door de kwieke dribbelaar Benson en de ervaren Leye. Het doelpunt van Awoniyi was een gekende actie van de spits. Op snelheid zocht hij de diepte en werd hij aangespeeld. Op kracht en techniek ontdeed hij zich met een kapbeweging van Taravel om dan simpel in de verste hoek binnen te duwen. Even later kroop de 21-jarige aanvaller in de rol van aangever. Amallah schoof de 2-0 binnen. Match gespeeld.

En dat terwijl de partij aanvankelijk redelijk slap was gestart. Het was tien minuten wachten op enig animo. Een kopbaldoelpunt van Cercle-verdediger Marega werd terecht wegens buitenspel afgekeurd. Dat was het sein voor Moeskroen om een versnelling hoger te schakelen. Leye mikte in het zijnet, Amallah poeierde net naast en Benson dribbelde er lustig op los. De Vereniging kon alleen maar toekijken. Voor de rust viel de partij een beetje stil, maar dat was logisch na de tempoversnelling van Les Hurlus.

Moeskroen had al voor de pauze een voorsprong verdiend, maar daar moest het in de tweede helft niet lang op wachten. Veertig seconden (!) na de aftrap sloeg Awoniyi toe. Traoré – nota bene ex-Moeskroen – verspeelde kort daarna de bal kinderlijk op het middenveld en dat werd afgestraft. Tussendoor had Bruno een kanonskogel afgevuurd, maar we weten al langer dat Jean Butez geen slechte doelman is.

De supporters van Moeskroen amuseerden zich kostelijk. “On reste en D1, on reste en D1”, scandeerde de aanhang van de thuisploeg. Natuurlijk blijven de Henegouwers in de hoogste voetbalafdeling. Na de zege tegen Cercle is dat ook een mathematische zekerheid, maar na de knappe resultaten van de laatste weken twijfelde niemand daar nog aan.

Slot in mineur

Moeskroen bleef baas en Awoniyi vergat nog zijn tweede van de avond binnen te schuiven. En Benson zag een paar schoten afgeblokt. Cercle kon daar niet veel tegenoverstellen. De ingevallen Pierrot mikte eerst de 3-0 op Nardi. In de extra tijd was het toch raak voor de bonkige Haïtiaan.

Voor Cercle lijkt het een seizoenslot in mineur te gaan worden. Coach Laurent Guyot wachten al sinds 16 december op een driepunter. Een 2 op 21 is niet meteen om over naar huis te schrijven. Toch is de kloof nog altijd tien punten met rode lantaarn Lokeren. Dat zou op vier matchen van het einde voldoende moeten zijn voor behoud.