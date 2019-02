Racing Genk profiteert niet van puntenverlies concurrentie: topper tegen Antwerp eindigt op brilscore

Door het gelijkspel van Club Brugge bij Anderlecht eerder op zondag kon Racing Genk twee punten uitlopen op haar eerste achtervolger. Antwerp, de vierde van het klassement, bleek echter een harde noot om te kraken. De tweede topper van de dag eindigde op 0-0, waardoor het verschil tussen Genk en eerste achtervolger Club Brugge 8 punten blijft. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Van Club was het al van 1998 geleden dat blauw-zwart niet kon winnen op Anderlecht – dat lukte dus weer niet. Van Antwerp was het nog vijf jaar langer geleden, sedert 1993, dat de Great Old kon winnen in Genk - maar daar zat dus wel 13 jaar in dat ze in tweede klasse wonnen. Zou het nu wel lukken? Mocht wel, na de 0 op 6. Nieuw verlies en PO1 kon nog in gevaar komen. De bezoekers konden nu ook niet winnen, maar het punt was wel mooi meegenomen.

Bij leider Genk was na de nederlaag op Club en de pil tegen Praag zat er zand in de machine. Zou opnieuw blijken. Weer als mannen voetballen hoopte coach Clement vooraf en één van die mannen waarop hij rekende was alvast weer Pozuelo. Voor wat wel eens zijn laatste match voor de Limburgers kon zijn, liet TD Dimitri De Condé toch vooraf doorschemeren “liever geen juridisch gevecht met je aanvoerder”.

Foto: Photo News

Vidovic (rib) en Heynen (misselijk) waren donderdag tegen Slavia Praag nog afgevoerd maar bleken fit voor de dienst. Uronen, ziek, dan weer niet. En Ndongala kreeg de voorkeur op Ito. Bij Antwerp ontbraken dan weer de geschorste Lamkel Zé en de zieke Bolingi en kwamen Hairemans en Opare, voorkeur op Buta, in de ploeg.

Antwerp blijft moeilijk te ontwrichten

Maakte niet uit, Antwerp is en blijft een toch zo moeilijk te ontwrichten en fysiek beresterk blok. Waar Genk de eerste helft alvast zijn tanden op stuk bleek. Twee echte kansen kon het creëren. De inlopende Heynen schoot van aan de 11meter-stip de lage voorzet van een gretige Ndongala hoog over en Bolat had alle geluk van de wereld toen hij de kopstoot van De Waest op voorzet van De Norre nog uit zijn doelvlak kon ranselen.

Maar verder gaven de bezoekers geen krimp, ze kwamen er zelfs een paar keer in blok goed uit, vooral via Hairemans op de linkerflank. Terwijl Genk wel wroette en probeerde, maar de finesse en het soepele combinatiespel is na 44 wedstrijden toch uit de ploeg.

Foto: BELGA

Na de rust keerde het in elk geval niet terug. De thuisploeg probeerde wel opnieuw uit de duels te blijven maar weer lukte dat nauwelijks. Het blok van de bezoekers stond nu wel een stuk hoger, waardoor de heftige wedstrijd wat evenwichtiger werd. Maar daarom niet aantrekkelijker. Nog steeds kansarm dus, in totaal nog drie échte mogelijkheden op 45 minuten. Het schot van De Norre ging over, Owusu stuitte op Vukovic en Ito had er de bal maar in te lopen maar verslikte zich helemaal. De Japanner had toen al even Trossard vervangen – ook niet meer de scherpste van Genk.

Uiteindelijk bleef de match dan ook steken op een scoreloos gelijkspel, niet eens onverdiend voor de bezoekers die nu snel met twee opeenvolgende thuismatchen PO1 kunnen verzekeren.

De voorsprong van Genk op Club blijft acht punten, de 1 op 6 is nog niet meteen zorgwekkend. Maar de leider is naast Pozuelo, wellicht, ook zijn frisheid kwijt, dat is problematischer.