Bitsige topper kent geen winnaar: Anderlecht en Club Brugge schieten niets op met een punt

Anderlecht en Club Brugge hebben de punten gedeeld na een beladen topper. De bezoekers kwam al snel op voorsprong, maar via Yannick Bolasie kwam paars-wit gevleid langszij. In het slot van de partij leek Bolasie Anderlecht op weg te zetten naar de zege met zijn tweede van de middag, maar Thibault Vlietinck zorgde nog voor de gelijkmaker. Beide ploegen schieten weinig op met een punt. Anderlecht blijft zesde met één punt meer dan Gent, Club kan Genk straks zien uitlopen.

Na 21 jaar en 28 competitiematchen zonder zege op het veld van de grote rivaal vond Club Brugge het blijkbaar welletjes. In het eerste halfuur overtroefde het team van Leko een zwakke thuisploeg op alle vlakken. Bij de eerste kans was het meteen prijs. Schrijvers profiteerde van balverlies van Milic en krulde een voorzet richting de eerste paal waar Wesley goed uit de rug van Kara dook en fraai afwerkte.

Het startschot van een pijnlijke zondagmiddag voor Anderlecht, zo leek het toch. Club Brugge deed zo’n beetje wat het wou en mocht zelfs ongestoord combineren in de Brusselse zestienmeter. De beste kans om de voorsprong te verdubbelen werd door Dennis vanuit een schuine hoek op Didillon geknald.

Wat stelde Anderlecht daar tegenover? Bitter weinig, tot de gelijkmaker op het halfuur zomaar uit de lucht kwam vallen. Bolasie creëerde een beetje ruimte voor zichzelf in de box en borstelde de gevleide gelijkmaker netjes binnen aan de tweede paal.

Anderlecht leeft op

Na de gelijkmaker onderging Anderlecht een metamorfose. Het evenwicht was plots hersteld en de thuisploeg dwong voor de rust zelfs nog de betere kansen af. Na een penaltyfase tussen Milic en Vanaken - te licht bevonden door Lardot en de VAR - had Santini iets fraais in gedachten op een voorzet van Bakkali. De ‘Scorpion Kick’ van de Kroaat eindigde dichter bij de cornervlag dan bij het doel maar mooi geprobeerd was het wel. Vijf minuten voor de rust was Santini er dichter bij met een harde kopbal op voorzet van Milic. Horvath toonde zich goed bij de les en ranselde de bal met een geweldige parade uit zijn doel.

Na de pauze trok Club Brugge de match opnieuw naar zich toe. Weliswaar met minder overtuiging dan bij de start van de eerste helft. Dennis werd knap in stelling gebracht door Vormer: de Nigeriaan knalde wild naast. Iets voorbij het uur werd ook Didillon nog eens aan het werk gezet. Siebe Schrijvers ging zijn kans in twee tijden maar mikte de bal te centraal binnen het bereik van de Franse goalie.Kort daarna mocht Verschaeren alleen op Horvath afstormen na een heerlijke pass van Kums maar ook hier trok de doelman aan het langste eind.

Dolle slotfase

In een uiterst aangenaam slotkwartier gingen de twee aartsrivalen nog vol voor de winst. De ingevallen Amuzu bracht nieuwe zuurstof in het Brusselse aanvalsspel en lag negen minuten voor tijd aan de basis van de 2-1. De invaller bracht de bal goed voor doel waar Santini over de bal trapte zo ongewild voor de perfecte dummy zorgde voor Bolasie. De Congolese winteraanwinst bewees opnieuw dat hij weinig kansen nodig heeft om te scoren: 2-1.

Het thuispubliek was nog niet uitgevierd en de bordjes hingen alweer gelijk. Diatta pakte op links uit met een goede actie en zette de bal voor naar de tweede paal. Cobbaut had geen oog voor Vlietinck in zijn rug en de jonge West-Vlaming trapte de snelle gelijkmaker knap in één tijd binnen met links.

In de slotfase kregen beide clubs nog kansen om de match te winnen maar was het vooral Ethan Horvath die de meubelen nog een paar keer moest redden voor Club. Vooral zijn save op een afgeweken vrije trap van Kums was hoognodig. Aan de overkant likte een schot van Vormer in de extra tijd nog de paal.

