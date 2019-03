Verslag Standard-Moeskroen: Moeskroen blijft ongeslagen in 2019, Standard moet zelfs nog blij zijn met punt voor eigen volk

Standard is in eigen huis niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel tegen ploeg-in-vorm Moeskroen. Marin opende vroeg in de tweede helft de score, de onvermijdelijke Awoniyi zorgde op het uur voor de gelijkmaker. Zuur puntenverlies voor de Rouches, die een einde zien komen aan een reeks van zes opeenvolgende thuisoverwinningen. Voor Moeskroen, dat in de slotfase nog twee goals afgekeurd zag worden, betekende de puntendeling het eerste puntenverlies in 2019.

Met gebogen hoofd gingen de spelers van Standard het veld af. Typisch zo’n match waarin een snelle openingsgoal gunstig zou geweest zijn. Standard wist heel goed dat Moeskroen vol vertrouwen zat na de 18 op 18 en wilde meteen korte metten maken met de ploeg van trainer Bernd Storck. Kosanovic, zoals verwacht in de basis in plaats van Bokadi, loodste met een (gelukkige) verre pass Emond door de buitenspelval heen. De spits besloot een op een met Butez wel heel erg zwak.

Zo had Standard de pech dat wel meer van zijn offensieve spelers een mindere dag kenden.

Mpoku? Te weinig impact, ongelukkig in zijn acties. Carcela? Je zag opnieuw dat hij heel goed kan voetballen, maar wat maakte de Marokkaanse international het soms ingewikkeld. Neem nu de foute inspeelpass van Butez die pardoes in zijn voeten belandde, maar waar hij veel te weinig mee deed. Lestienne? Eens te meer veel goede wil, maar de rust in zijn spel blijft ontbreken. Op het halfuur liet hij zich wel positief opmerken toen hij vanaf de rechterflank naar binnen sneed en de bal met links in het doel probeerde krullen. Niet genoeg krul.

Ingewikkeld

Hoewel Moeskroen aardig speelde, had Standard in de eerste helft het overwicht. Al te vaak maakten ze vooraan de verkeerde keuze. Iets wat we Michel Preud’homme toch al vaker hebben horen zeggen na een wedstrijd. Nochtans kansen genoeg om al voor rust op voorsprong te komen. Carcela stuurde Marin diep. De Roemeen legde breed voor Emond, die nipt naast mikte. Niet veel later was Vanheusden nog dicht bij zijn tweede seizoenstreffer.

Op zich kon Standard na rust best op zijn elan van de eerste 45 minuten doorgaan, mits wat meer pragmatisme. De Luikenaars kwamen zelfs nog even goed weg toen Ochoa met een knappe parade Friede van de 0-1 hield, maar openden na een ingestuurde corner van Kosanovic zelf de score. Marin profiteerde en ramde de bal keihard heerlijk binnen: 1-0.

Gelijkmaker

Het moeilijkste is achter de rug, denk je dan. De reactie van de bezoekers liet niet op zich wachten. Nadat Friede al twee keer voor Ochoa was opgedoken, was het Awoniyi die op het uur de score in evenwicht bracht. Enig mooi hoe Amallah – Zidane-pirouette incluis - de Nigeriaan zijn zesde goal van 2019 aangaf.

Preud’homme reageerde door Emond te wisselen en Halilovic te brengen. Het bracht weinig zoden aan de dijk. Moeskroen nam zowaar de regie in handen en dwong Ochoa meermaals tot een ingreep. De frustraties bij de thuisploeg groeide en ook de inbreng van Djenepo kon het tij niet meer doen keren. Moeskroen zag nog twee goals – waarvan de eerste discutabel - afgekeurd worden, waardoor een gelijkspel als verdict uit de bus kwam.

Sclessin moest zich verzoenen met het feit dat Standard als eerste ploeg in 2019 punten van Moeskroen kon afsnoepen. Play-off 1 is nog altijd geen zekerheid voor de Rouches.

Door het programma - naar Cercle Brugge en thuis tegen Waasland-Beveren – mag dat echter geen probleem zijn. Tenzij ze na de 1 op 6 echt zijn beginnen twijfelen natuurlijk.