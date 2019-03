Kortrijk zet scheve situatie tegen Cercle recht na een goede invalbeurt van Teddy Chevalier

Kortrijk tegen Cercle Brugge werd een match op Play-Off 2 niveau. Een gezapig tempo en veel goede bedoelingen, maar weinig goed voetbal. Cercle Brugge profiteerde in de eerste helft te weinig van het overwicht, waarna invaller Chevalier de match deed kantelen en Kortrijk nog won dankzij twee goals van Avenatti: 2-1. Vorige week was Chevalier nog de boeman nadat hij gefrustreerd was op zijn teamgenoten, zaterdag was hij de aanjager die de overwinning inleidde. Kortrijk staat virtueel op twee punten van de top zes en blijft meedoen voor een plek in Play-Off 1.

Van Kortrijk tegen Cercle Brugge kon wel wat verwacht worden, want zelfs Roberto Martinez vond de affiche de moeite waard om naar het Guldensporenstadion af te zakken. Helaas voor de bondscoach werd hij getrakteerd op een erg matige match. Nochtans kon Kortrijk door de nederlaag van Charleroi eerder op de avond een plaatje opschuiven in de stand. Dat hadden de Kerels precies niet helemaal begrepen, want het was Cercle dat het sterkst aan de wedstrijd begon. Al in de derde minuut bracht Tormin een bal naar Hazard, zijn volley ging naast.

Kortrijk zette er niks tegenover en na tien minuten keek Veekaa tegen een achterstand aan. Etienne bracht de bal voor, Delacourt kopte staalhard binnen. Het eerste doelpunt van de Fransman voor Cercle Brugge. De centrale verdediger was blijven hangen na een corner en liet Bruzzese kansloos.

Nog leek Kortrijk niet wakker, want even later moest Golubovic een gevaarlijke bal ternauwernood in corner verwerken. Daarna staken de Kerels de neus even aan het venster met twee grote kopkansen. Ezekiel liep zich mooi vrij aan de tweede paal, maar Nardi stond pal op zijn poging. Daarna zette Golubovic voor, Avenatti kopte van dichtbij. Nardi had er alle moeite van de wereld mee, maar kon de bal nog net voor de lijn controleren.

De Kerels toonden wel goede intenties, maar het was Cercle dat het betere spel op de mat legde. De Vereniging controleerde, Kortrijk probeerde. Zo had Palun een snedige tackle nodig om D’Haene af te stoppen. De Sart plaatste zich achter de bal. Eerst trapte de middenvelder nog in de muur, maar de rebound knalde hij staalhard richting Nardi, die kon wegboksen. Daarna nam Cercle Brugge weer resoluut over. Cardona gaf De Sart gemakkelijk het nakijken, maar Tormin knalde vanuit buitenspelpositie onbegrijpelijk naast. Juist voor rust mocht Bruzzese Bruno bedanken, nadat die niet profiteerde van een blunder. Rusten dus met een verdiende 0-1.

Vurige Chevalier

In de tweede helft herpakte Kortrijk zich. De invalbeurt van Chevalier gaf de Kerels nieuwe adem. De Fransman had wat goed te maken, nadat hij vorige week nukkig van het veld stapte ondanks zijn goal. Dat hij gebrand was om deze week op een positieve manier op te vallen, was meteen duidelijk. Eerst bracht hij een bal goed voor tot bij Avenatti die zijn voet er onvoldoende kon tegen zetten. Daarna nam hij het leer op de slof, zijn schot waaide over.

Kortrijk ging met meer overtuiging voetballen dankzij aanjager Chevalier. Op een schoteltje bood hij de gelijkmaker aan Avenatti aan, die de bal tegen de netten kopte. Ontlading bij de Fransman, die de match dus deed kantelen. En het waren de Kerels die zelfs nog met de zege gingen lopen. D’Haene bracht vanop links voor en Avenatti deed zijn kunststukje nog eens over. 2-1 en drie punten voor Kortrijk, dat zo over Charleroi naar de achtste stand brengt. Cercle Brugge zag een eerste zege sinds 16 december ontglippen. De Kerels komen dankzij de vierde thuiszege tot op twee punten van volgende tegenstander Anderlecht. Helemaal uitgeschakeld voor Play-Off 1 is Kortrijk dus nog altijd niet. En Chevalier? Die kon weer lachen na zijn glansprestatie, net als dubbele doelpuntenmaker Avenatti.