Owngoal Lombaerts en VAR verpesten feestje van Oostende, maar Kustploeg verzekert zich tegen Waasland-Beveren wel van het behoud

Oostende en Waasland-Beveren hebben gisteren de punten broederlijk gedeeld na een kansrijke wedstrijd. Een inefficiënt Waasland-Beveren morste vooral voor rust met de kansen. Sakala bracht de thuisploeg op voorsprong. Met een owngoal hing Lombaerts de bordjes weer gelijk. Door dit gelijkspel is Oostende nu ook mathematisch zeker van het behoud.

Oostende kon voor de tiende match op rij niet winnen, maar daar maalde niemand om. Dankzij dit punt spelen de Kustboys volgend seizoen al zeker in 1A. Waasland-Beveren kan bij eventueel puntenverlies van Lokeren morgen mathematische zekerheid verwerven van een verlengd verblijf in eerste klasse.

Waasland-Beveren eiste in de openingsfase nadrukkelijk het balbezit op. De manschappen van trainer Adnan Custovic probeerden van achteruit uit te voetballen. Met wisselend succes. Slordig balverlies leed zo meermaals tot een tegenprik, evenwel zonder gevaar. Nadat Boonen voor Oostende de paal trof, schoten de bezoekers wakker. Eerst knikte Andrijasevic pal op Dutoit. Even later sneed Boljevic goed naar binnen. De Montenegrijn viseerde de verste winkelhaak, maar trof de Oostendse mascotte achter het doel vol in het aangezicht. Een bedrijvige Boljevic stuurde met een gelukje Forte de diepte in. Maar Andrijasevic kwam net een teen te kort om de voorzet van de Italiaan binnen te glijden. En een minuutje later ranselde doelman Dutoit een kopbal van Verstraete uit zijn kooi. Waasland-Beveren verdiende de voorsprong, maar morste met de kansen.

Het tempo zakte en Oostende kwam beter in de match, zonder gevaarlijk te zijn. Uit het niets probeerde De Sutter doelman Roef te verrassen. Zijn afstandsschot zeilde enkele centimeters naast. De Beverse doelman tikte nadien nog een kopbal van Vanlerberghe vanonder zijn dwarsligger. Op slag van rust was Andrijasevic – alwéér hij – dicht bij het openingsdoelpunt, maar zijn pegel spatte uiteen op de lat.

Oostende kwam beter uit de kleedkamer. Guri vergat tot tweemaal toe Oostende de voorsprong te schenken. Eerst miste hij oog in oog met doelman Roef. Later kon hij een voorzet niet in doel deviëren. Tussendoor miste Andrijasevic zijn vierde grote kans van de match. Alweer stond Dutoit pal. Het mocht niet zijn voor de Kroaat. Waasland-Beveren kreeg uiteindelijk het spreekwoordelijke deksel op de neus. Guri stak de ingevallen Sakala perfect het straatje in. De Zambiaan was sneller op de bal dan Moren en trapte de bal tussen de benen van Roef. Een gevleide voorsprong. Maar Waasland-Beveren kon dan toch nog scoren. Al had het wel hulp nodig van Lombaerts die een schot van Boljevic ongelukkig in eigen doel verlengde. Beide ploegen gingen nog op zoek naar de zege. Aan de ene kant moest Roef redding brengen op een kopbal van Sakala. In de daaropvolgende actie trapte Milosevic onbesuisd over.