Antwerp ziet twee goals afgekeurd worden, maar is zeker van Play-off 1 na zege tegen Eupen

Antwerp staat in Play-off 1. The Great Old was de ganse wedstrijd baas, maar brak pas na de rust de ban. Het doelpunt van Owusu luidde enkele dolle minuten in. Juklerod bood Eupen met een blunder meteen de gelijkmaker aan, en meteen daarna deed Batubinsika de netten trillen. De VAR greep echter in en keurde het doelpunt af voor een duwfout. Even later werd ook Mbokani zijn goal afgevlagd, maar in de slotfase stond de VAR aan de kant van de thuisploeg. De vlag ging de lucht in, maar Bolingo stond geen buitenspel en zorgde zo voor de 2-1. Met de zege is Antwerp zeker van deelname aan Play-off 1.

De Antwerp-fans hadden er vooraf al pret in. Door de nederlaag van STVV op Club Brugge wisten ze dat Play-off 1 binnen was bij een zege. Dan zouden STVV én Gent, die nog tegen elkaar spelen, The Great Old onmogelijk nog kunnen inhalen.

En Laszlo Bölöni maakte de fans nóg wat enthousiaster. Publiekslieveling Geoffry Hairemans stond immers eindelijk weer in de basis op de Bosuil. Het was de eerste keer sinds september dat hij twee matchen na elkaar mocht starten, en hij bewees al snel dat dat terecht was. In het openingskwartier verdeelde hij het spel als vanouds, meer nog dan Refaelov. Eén keer leverde het bijna succes op. Toen hij Buta diep stuurde, ging de rechtsback in de zestien (niet voor het laatst) zijn mannetje voorbij. Hij liet zich echter vallen en weg was de kans. Tiens, waar hadden we dat nog gezien?

Twee weken geleden, correct. Tegen Anderlecht was Lamkel Zé op weg naar de 1-0, om dan uit te pakken met een schwalbe, die hem nog een schorsing opleverde ook. We waren benieuwd of de Kameroener eruit zou leren, maar niks was minder waar. Ook hij probeerde gisteren de ref te bedotten. Op het halfuur pakte hij na een duel zonder contact uit met een snoepduik. Een 8 op 10 voor de uitvoering, maar het leverde hem opnieuw geel op. Bölöni wordt er zot van, hoor. Hij weet dat Lamkel Zé bakken talent heeft, getuige zijn knal met links – de eerste kans van de match, gered door Van Crombrugge –, en wat later een loepzuivere voorzet die hij losjes uit z’n sloffen schudde. Maar zolang hij geniale dingen met gekkigheden (een eufemisme voor dommigheden) afwisselt, schiet je er niks mee op.

Foto: Photo News

Waar waren we gebleven? Niet bij het goeie voetbal, want daarvoor waren beide teams iets te slordig. Ook de kansen waren schaars. Van Crombrugge moest wel attent zijn toen Refaelov vanop afstand knalde. En zeker toen Hairemans de bal laag in de hoek plaatste. Net te zacht, waardoor de Eupense doelman het leer nog tegen de paal kon duwen en het dan rustig opraapte. Dichter bij een goal kwamen we voor rust niet. Zeker niet aan de overkant. Heel af en toe staken de bezoekers de neus aan het venster, maar Bolat hoefde nooit in te grijpen. Toen Lazare rakelings naast trapte, haalde hij wel opgelucht adem.

Owusu solliciteert

De eerste helft eindigde met twee trainers die verhaal gingen halen bij de ref, geen idee waarom. De tweede helft begon met spektakel – dat zien we liever. De fans baalden als een stekker toen Lamkel Zé een opgelegde kans miste, maar geen minuut later trapte William Owusu de bal wél binnen, na een goeie voorzet van Buta. De 29-jarige Ghanees is einde contract en hoopt stiekem nog op een nieuw (en beter) voorstel. Je ploeg naar Play-off 1 trappen kan tellen als sollicitatie.

Foto: Photo News

Het was buiten een ploegmaat en een andere Ghanees gerekend. Juklerod zorgde aan de overkant voor spektakel. Na een slechte controle liep de Noorse linksback richting eigen achterlijn en hij had duidelijk niet gezien dat Eric Ocansey in de zestien stond. Hij gaf de bal zomaar cadeau en Bolat was vervolgens kansloos.

De goals volgden nu in sneltempo. Antwerp bleef niet bij de pakken zitten en ging weer op zoek naar de voorsprong. Batubinsika, aan de rust ingevallen voor de zieke Arslanagic, trapte een voorzet in één tijd binnen en feest barstte weer los. De VAR speelde echter voor party pooper want die gaf door dat de verdediger (licht) geduwd had.

Bölöni greep in en bracht Baby en Bolingi erin. Antwerp ging nu drukken. Haroun mikte zijn kopbal naast en Mbokani zag een goal terecht afgekeurd, omdat hij (nipt) offside stond. Ook een derde doelpunt – van Bolingi – werd afgevlagd. Maar wie de beelden bekeek, wist al snel dat de VAR dit keer in het voordeel van de thuisploeg zou ingrijpen. Zo geschiedde, de Congolese spits kreeg zijn goal. Zijn tweede nog maar dit seizoen, maar wat een belangrijke… Antwerp hield stand en bouwde een feestje, ook in de bestuurskamer. Paul Gheysens heeft zijn eerste succes(je) beet en droomt nu al van Europa. Met hem de hele club.