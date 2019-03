Gent zet Anderlecht onder druk in strijd om Play-off 1 met zege tegen Zulte Waregem

KAA Gent heeft zich alvast voor even in de top zes genesteld. De Buffalo’s klopten Zulte Waregem met 1-3. Vadis opende al vroeg de score, maar na defensief geblunder stond het al even snel 1-1. Na de pauze zorgden goals van David en Sorloth alsnog voor de belangrijke drie punten.

Wat een blitzstart kende deze partij. Al na twee minuten knalde Odjidja staalhard binnen: 0-1. Gent op rozen. De Buffalo’s domineerden. Dat had veel te maken met het late uitvallen van Sandy Walsh. Net voor de aftrap moest hij afhaken met een voetblessure. Dury moest ternauwernood zijn defensie herschikken. Centrale middenvelder Florian Tardieu stond op de rechtsachter, Davy De fauw stond tegen zijn voet op de linksachter.

AA Gent-coach Jess Thorup had daar handig op ingespeeld en had zijn mannen duidelijk de raad gegeven om de flanken op te zoeken. Dompé dolde met gelegenheidsrechtsachter Tardieu. De Fransman was aan het zwemmen en echt niet waar hij moest gaan te lopen.

Maar goed, gedaan met alle lof voor AA Gent. Na vijf minuten was alles alweer te herdoen. Op een vlijmscherpe counter na een hoekschop voor – nota bene – de bezoekers stelde Bongonda orde op zaken. Peeters had hem met een tik voor Kaminski gebracht.

Foto: BELGA

Verder volgde een evenwichtige eerste helft waarin beide teams de kans kregen om weer op voorsprong te komen. Harbaoui devieerde een trap van Baudry, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. AA Gent had het lastig met het aanvallende viertal Harbaoui, Sylla, De Pauw en Bongonda. Vooral die laatste had er echt zin in. Souquet wist bij momenten niet van welk hout pijlen te maken. De Fransman kampt wellicht met een verkoudheid na deze pot voetbal.

Bij de Buffalo’s verdedigden ze te laks. Essevee voetbalde bevrijd. Het liet de kansen liggen. Zo stond Harbaoui in de weg wanneer De Pauw wilde aanleggen. De laatste pass was ook vaak te onzuiver. Voor de pauze kreeg Dompé nog een enorme mogelijkheid. De dribbelaar stormde alleen op Bossut af, maar week veel te ver uit om nog te kunnen afdrukken op doel. Weg kans.

VAR grijpt correct in

Meteen na de pauze was het AA Gent dat het scherpst uit de kleedkamer kwam. Sorloth kon hard voorbrengen. Zijn inzet verdween via het been van Pletinckx voorbij Bossut. Gejuich op de Gentse bank, maar de VAR greep in. Het leer kwam via Yaremchuk bij Sorloth terecht die in buitenspelpositie stond. Een tiental minuten later was het wel raak. Souquet vond Dompé aan de tweede paal. Die miste zijn schot, maar David kwam in balbezit. Heel koeltjes schakelde hij met een schijnbeweging Pletinckx uit, Bossut was kansloos.

Foto: BELGA

Dury greep in met een dubbele wissel. Soisalo en Bjordal moesten het gaan forceren. Tardieu en Sylla mochten gaan rusten. Veel veranderde dat niet aan het spelbeeld. AA Gent was minder dreigend, maar Essevee kon geen honderd procent kansen in elkaar boksen. Bongonda zakte ietwat weg en was minder nadrukkelijk aanwezig. Wellicht had Zulte Waregem te veel energie verbruikt voor rust door continu hoog te pressen. Toch kwam er nog een paar kansjes. Seck en Bongonda misten beiden hun kopbal. Sorloth tikte in de extra tijd op aangeven van Dejaegere de 1-3 voorbij Bossut.

Gent deed dus wat het moest doen. Het staat weer in de top zes, alleen kan dat nog veranderen als Anderlecht vanavond wint op het veld van Lokeren. Essevee verweerde zich kranig, maar liet voor rust de kansen liggen. De Buffalo’s moeten de deelname aan Play-off 1 proberen veilig te stellen thuis tegen Oostende en op Sint-Truiden.