Discutabele strafschop bezorgt Club Brugge drie belangrijke punten tegen STVV

Sint-Truiden kon nog nooit winnen in Brugge tegen Club en ook nu het in de running is voor Play-off 1 lukte het niet. STVV sleepte ei zo na wel één punt uit de brand maar een vooral na de rust beukend Club Brugge kon zichzelf bevrijden van op de stip via Hans Vanaken. Club sluipt op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie weer twee punten dichter bij Genk.

Ruud Vormer startte met een bleke snuit want hij voelde zich vrijdag nog wat ziekjes maar er is meer nodig om de kapitein van Club van een voetbalveld te houden. Thibault Vlietinck bewees op Anderlecht dat hij helemaal terug is en mocht de geblesseerde Dennis vervangen. Ook achterin een wijziging want Mechele was ook niet fit, Poulain nam zijn plaats in. Geen Decarli op de bank trouwens, de Zwitser was gisteren voor de tweede keer vader geworden.

Club Brugge nog eens thuis op een zaterdagavond, het was een eeuwigheid geleden. De fans hadden er wel zin want het stadion was zo goed als helemaal gevuld. STVV is dat allesbehalve gewoon op Stayen maar leek aanvankelijk niet bepaald onder de indruk. Brys stelde zijn typeploeg op en gaf de voorkeur aan Texeira op De Petter. STVV had dan misschien wel andere intenties, de Limburgers zakten heel snel in.

Sterke Steppe

Club besefte dat het na de draw van Gent de winnaar van het weekend kon worden en zette druk, veel druk zelfs. Texeira verloor even de greep op Wesley maar de Braziliaan miste op een haartje. Ook Diatta zorgde voor gevaar maar dat het even later weer 0-0 bleef was te danken aan Kenny Steppe, al vele weken aan het bewijzen dat hij bij Zulte Waregem en Waasland Beveren te vaak op de bank zat. Zelfs Simon Mignolet zal in zijn STVV-tijd zelden een kopbal uit zijn doel gehouden hebben zoals Steppe deed met die van Wesley. Op het openingsweekend van de koers verloor ook Club symbolisch de trappers door zoveel onkans.

Foto: BELGA

De blauw-zwarte storm ging liggen en Sint-Truiden vond langzaam maar zeker zichzelf terug. Het dwong het meeste gevaar af via spelhervattingen, één van de grote kwaliteiten van door Marc Brys getrainde teams. De gewezen Antwerpse politieman heeft ook de gave om er sluwheid en nog andere van die vooral voor de tegenpartij minder leuke dingetjes in te slijpen. Tijd winnen bijvoorbeeld, STVV begon er in Brugge al in de eerste helft mee en maakte ook in de tweede helft duidelijk dat het best vrede kon nemen met een punt.

Club speelde richting spionkop en dan drijft de ware stijl van het huis naar boven. Wie het ooit meemaakte op het veld kan het getuigen. Als de 12de man van Club er zich achter schaart, dan mag je er donder op zeggen dat het vroeg of laat begin te spoken. En dat deed het ook maar het vertaalde zich wel niet in doelpunten. Het doel van Steppe werd nochtans van uit alle hoeken bekogeld maar de meest geladen van Stefano Denswil vloog tegen de dwarsligger. Andere pogingen van zowat elle Bruggeling, op Horvath na, werden van de lijn geveegd, afgeblokt en ontzet op alle mogelijke manieren.

Slimme Wesley

Brys dacht terecht wel wat ervaring en koelbloedigheid te kunnen gebruiken en bracht Steven De Petter in. Uitgerekend hij brak finaal mee de ban voor het beukende Club. De Petter sleurde Wesley mee in zijn val en Laforge had aan zichzelf genoeg om naar de stip te wijzen. Hans Vanaken stuurde Steppe zonder pardon de andere hoek uit.

Steven De Petter zal in zijn lange carrière al betere momenten gekend hebben. Schrijvers kapte hem uit en legde de bal perfect in de loop van Vanaken maar de gouden schoen mikte onbeheerst naast. De potjes gingen er van over koken, Botaka en Diatta kwamen na een robbertje vechten goed weg met slechts geel. Iedereen uit zijn dak en het bleef spannend en uitgerekend Steve De Petter maakte ei zo na zijn avond alsnog goed met de gelijkmaker maar zijn ultiem schot ging nipt over.