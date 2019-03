Genk kan ook tegen Charleroi niet winnen en wacht bang af wat Club Brugge doet

Racing Genk heeft voor de derde keer op rij niet kunnen winnen in de competitie. Op het veld van Charleroi raakte de leider niet verder dan 1-1. Charleroi moet op een mirakel hopen om alsnog Play-off 1 te halen.

Nog 270 minuten: zo lang konden we nog genieten van Alejandro Pozuelo op de Belgische voetbalvelden. Genk-coach Philippe Clement zette de Spanjaard in de basis voor de trip naar Charleroi. Voorin haakte Samatta af met koorts, Zinho Gano nam zijn plaats in. Bij Charleroi gooide Felice Mazzu zijn ploeg om voor de match van de laatste kans op Play-off 1 tegen Racing Genk: geen Dessoleil, Willems, Busi, Diandy en Bruno, wel Martos, Nurio, Marinos, Hendrickx én Henen.

De Carolo’s begonnen hevig, met een zondagse wandeling op zaterdag van Morioka door de Genkse defensie. Helaas besloot de Japanner ook met een zondagsschot, hoog in de tribune. Racing Genk kwam beter in de wedstrijd en onder impuls van een goeie Pozuelo kreeg Gano enkele kansen, maar de spits miste telkens. Het was het sein voor de thuisploeg om opnieuw een tandje bij te steken: zowel Marinos als Osimhen misten echter doel.

Maar daar was Pozuelo plots opnieuw. Met nog 246 minuten Belgisch voetbal te gaan, stuurde hij Heynen diep. Die legde af op Trossard, maar die schoot op een aanglijdende Angella. De bal kwam echter opnieuw bij Heynen – die toch een meter buitenspel stond – en die legde kalm binnen. Wim Smet luisterde even naar het oordeel van videoref Tim Pots, maar die oordeelde dat het doelpunt toch geldig was omdat Angella een bewuste actie maakte alvorens de bal bij Heynen kwam.

Bruno terug gaan zitten

Charleroi was even aangeslagen, en Zinho Gano liet meermaals goeie kansen onbenut om de voorsprong verder uit te diepen. Pas vlak voor rust kwam Charleroi opnieuw de neus aan het venster steken, maar Osimhen kon twee keer niet goed afwerken.

Met nog 45 minuten te gaan was de opdracht voor Charleroi simpel: ze moesten winnen om nog enige kans te maken op Play-off 1. Langs de andere was Genk met een overwinning al zeker van Europees voetbal volgend seizoen, als winnaar van de reguliere competitie. Net op het moment dat Massimo Bruno klaar stond om in te vallen, scoorde David Henen met een mooi gedraaid schot. Henen in de zevende hemel, en Massimo Bruno mocht opnieuw gaan zitten. Het thuispubliek geloofde er opnieuw in en ging vol achter de ploeg staan.

De Carolo’s kregen vleugels, en Osimhen kreeg twee goeie kansen. Maar hij miste ze telkens, op de koop toe vanuit buitenspelpositie. In het absolute slot claimde Charleroi nog een penalty en redde Penneteau de meubelen op een schot van de ingevallen Ito.

Genk is met het punt nog niet zeker van Europees voetbal voor volgend seizoen, maar voor Charleroi moet er een mirakel gebeuren willen zij opnieuw Play-off 1 halen.