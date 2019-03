VERSLAG Cercle Brugge - Standard. Standard krijgt Play-off 1 op een blaadje, maar maakt het zich dan toch weer moeilijk

Et voilà, Standard heeft zijn PO1-ticket op zak. En daar moesten de bezoekers aanvankelijk nauwelijks voluit voor gaan, na goed een halfuur leek de klus al geklaard: twee keer Emond. Tot de Rouches het zich alweer moeilijk maakten, geklungel van Cavanda was de start. Play-off 1 is binnen, maar het zal wel beter moeten, wil Standard er een rol van betekenis spelen.

Standard had voor dat Play-off 1-ticket niet eens Carcela, net als Fai grieperig op de bank gebleven, voor nodig. De spelmaker kwam pas een kwartier voor tijd op het veld, het was toen nogal aan het branden voor de bezoekers. Michel Preud’homme, niet content na het vorige puntenverlies thuis tegen Moeskroen, had van de gelegenheid gebruikgemaakt om eens wat meer zekerheid in te bouwen met Bokadi als extra verdedigende middenvelder. Want de coach van Standard was zich na de 1 op 6 toch weer beginnen zorgen maken. Sedert half december leek hij nochtans eindelijk regelmaat in zijn ploeg te hebben gekregen. Na een 16 op 18 stond Standard al derde en werd zijn ploeg zelfs alweer titelkandidaat genoemd, half februari leek Play-off 1 al veilig. Maar daarna volgde die 1 op 6. En omdat de concurrenten het beter hadden gedaan, moest dus gewonnen worden van Cercle, sinds 16 december niet meer gewonnen en 3 op 27, om toch al op de voorlaatste speeldag zeker te zijn. Al is de laatste match thuis tegen maar Waasland-Beveren, je weet nooit met die belhamels, wist Preud’homme ook wel.

Die onrust vooraf leek lange tijd voor niets nodig. Tegen een alweer onmachtig Cercle, nu ook nog zonder de ontslagen Lusamba en de geblesseerde Hazard, hoefden de Rouches meer dan een uur lang niet eens door te duwen. De match leek zelfs na goed een halfuur al gespeeld. Twee keer Emond. Eerst een intikker na een hoekschop van Kosanovic die over iedereen tot aan de tweede paal zeilde, de tweede na een heerlijke beweging van Lestienne.

Zenuwen

Er was nauwelijks iets gebeurd maar Standard, niet meteen voetballend op het niveau van Play-off 1, had zijn Play-off 1-ticket dus al in handen. Want dit Cercle onder controle houden, kon geen moeilijke oefening zijn. De thuisploeg probeerde wel, maar het voetbalde toch zo stroef, zonder enige dreiging, technisch ondermaats ook. Niks om zich zorgen over te maken, leek het. Een beetje lakser mocht dus wel, dat is ook Standard. Tot Cavanda ging klungelen en Cardona zowaar plots tegenscoorde.

Dan toch weer zenuwen voor Preud’homme, want de goal gaf duidelijk vertrouwen aan Cercle dat nu plots wel beter ging voetballen. Standard had het zichzelf voor de zoveelste keer weer moeilijk gemaakt, verloor meteen het commando over de match. Het mocht nog blij zijn dat Cercle niet verder kwam dan die ene goal. Het bleef bij dreigen aan de ene kant, alle hens aan dek aan de andere. De Rouches bleven overeind, maar het was weer onverwacht moeizaam gegaan, die eerste uitzege sedert tweede Kerstdag alweer en ze wippen zo ook naar de derde plaats. Voilà, opdracht volbracht, maar veel kleur hangt nog niet aan hun Play-off 1-ticket.