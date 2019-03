VERSLAG AA Gent-Oostende. Buffalo’s op één puntje van Play-off 1 na primeur voor Thorup

AA Gent heeft voor het eerst sinds de komst van Jess Thorup drie competitiezeges op rij geboekt. Dankzij de 2-1-zege tegen KV Oostende volstaat volgende week een punt in de alles-of-niets-match tegen Sint-Truiden om Play-off 1 te halen. Die ‘finale’ wordt ongetwijfeld een zenuwachtige bedoening, maar de Buffalo’s namen alvast de perfecte aanloop.

AA Gent deed wat het moest: winnen. Voor de derde keer op rij, bovendien. Dat laatste gebeurde sinds de komst van Jess Thorup in oktober nog niet. Aangezien STVV niet kon winnen in Moeskroen, volstaat voor de Buffalo’s een punt om zich te kwalificeren voor Play-off 1.

Die alles-of-niets-match wordt ook een mentale strijd. Je zag het tegen KV Oostende al: dat het in de kopjes kruipt als er veel op het spel staat. De Buffalo’s verdedigden zowel in de eerste als in de tweede helft een krappe voorsprong en dat zorgde voor nervositeit. Op het einde liep het zelfs nog bijna gruwelijk mis.

Viking maakt oversteek

Vorige week in Waregem kwamen de Buffalo’s in de tweede speelminuut op voorsprong, nu deden ze dat een minuutje later. Als AA Gent Play-off 1 haalt, dan zal de Noorse huurling Alexander Sørloth daar een stevig aandeel in hebben gehad. Zoals de Vikingen destijds met hun snekken zeeën overstaken, zo stak Sørloth in zijn eentje de helft van het veld over. Na die geweldige ren vanop de eigen helft trapte hij gekruist op Dutoit. De KVO-doelman stond niet goed opgesteld en moest de bal lossen. Roman Yaremchuk profiteerde: 1-0.

KV Oostende kwam dit seizoen al vaak vroeg op achterstand. Interim-coach Hugo Broos onderging dus hetzelfde lot als de opgestapte Gert Verheyen. Broos had wel de driemansdefensie van Verheyen overboord gegooid en koos voor vier man achterin. De Buffalo’s bleven dominant, maar niet met de instelling van killers. Het werd iets te gezapig in de Ghelamco Arena, zelfs het publiek dommelde in. Achterin toonde Timothy Derijck waarom Sigurd Rosted na zijn schorsing zijn plaats niet had ingenomen. De Liedekerkenaar liet in de opbouw geweldige dingen zien.

Iets hoger op het veld kende Vadis Odjidja een ongelukkige eerste helft, controles en passes lukten net niet. Na rust zou dat veranderen. Naast hem had Birger Verstraete de plaats van Esiti ingenomen.

Museumstuk van Nastic

AA Gent verzuimde de Kustboys kopje-onder de duwen en betaalde daar op slag van rust een hoge prijs voor. Oostende viel aan over links, Coopman kreeg de bal en legde in één tijd af voor Nastic. Die poeierde de bal met buitenkant linkervoet prinsheerlijk in de verste winkelhaak. Een doelpunt dat een plaatsje verdiende in het Museum voor Schone Kunsten. Huurlingen boven, want net als de Gentse doelpuntenmaker wordt Nastic gehuurd, hij van RC Genk.

Kort na rust kende Odjidja een moment van genade. Hij kreeg de bal van David en stak hem daar waar Dompé het graag heeft: in de diepte. De afwerking van de Fransman was uit het boekje, een perfecte draaibal naar de verste paal: 2-1. Het was zijn eerste competitiedoelpunt. Net als in de eerste helft nam Gent dus opnieuw een droomstart. Zouden ze hun lesje dit keer hebben geleerd en nu wél doorduwen?

De Buffalo’s toonden weliswaar iets meer drang naar voor dan na de 1-0, maar Yaremchuk was te weinig precies en verviel in een oud zeer: de Oekraïner loopt te vaak buitenspel.

De verlossende derde treffer bleef uit en zo bleef de zenuwachtigheid in de Ghelamco Arena hangen. Één goeie bal van KV Oostende volstond om het feestje te vergallen. In de extra tijd was het bijna zover: Guri kon helemaal vrij koppen, maar liftte de bal over.